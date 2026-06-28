Μουντιάλ: Προκρίθηκε αλλά προβλημάτισε η Πορτογαλία - Ιστορική νίκη-πρόκριση για το Κονγκό

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν η Κολομβία και η Πορτογαλία στη μάχη κορυφής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, με τους (πολύ ανώτερους) Κολομβιανούς να «σφυροκοπούν» την εστία των Πορτογάλων, αλλά να «πέφτουν» στο «τείχος» του Ντιόγο Κόστα που κράτησε το «μηδέν» για την ομάδα του. Με το «Χ» η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο κατέκτησε την πρώτη θέση στον 11ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» την Γκάνα, ενώ οι δεύτεροι Πορτογάλοι θα παίξουν με την Κροατία του Μόντριτς.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Λουκουμί, Σαντιάγο Αρίας (87’ Μουνιός), Πουέρτα, Μασάδο, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (76’ Κιντέρο), Γιόν Αρίας (76’ Καστάνιο), Λέρμα (60’ Ρίος), Λουίς Ντίας, Κόρδοβα (60’ Σουάρες).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (46’ Νταλότ), Μέντες (90’+3’ Νούνιες), Φερνάντες, Ρουμπέν Νέβες (46’ Ζοάο Νέβες), Βιτίνια (70’ Σαμού Κόστα), Ζοάο Φέλιξ (71’ Λεάο), Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ιστορική πρόκριση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό! Η ομάδα της Αφρικής επικράτησε 3-1 του Ουζμπεκιστάν με απίθανη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και τερμάτισε στην τρίτη θέση του 11ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς, ούσα μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες και έκλεισε εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ!

Προηγήθηκε το Ουζμπεκιστάν με τη... ζωγραφιά του Σομορόντοφ στο 10', επέστρεψε το Κονγκό με τρομερό δεύτερο ημίχρονο και γκολ των Βισά και Μακέλε στο 68' και το 78' και το... κερασάκι στην τούρτα από τον επιθετικό της Μπρέντφορντ, πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, χάρις την οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.