Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι - Έκαναν τη «δουλειά» Ισπανία, Βέλγιο, Αίγυπτος

Ιστορικές στιγμές ζει το Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ μετά το ισόπαλο 0-0 κόντρα στην Σαουδική Αραβία, κατάφερε να προκριθεί στην φάση των «32» της διοργάνωσης.

Έτσι το παραμύθι της «σταχτοπούτας» συνεχίζεται, αφού το Πράσινο Ακρωτήρι τερμάτισε δεύτερο με 3 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του ομίλου, Ισπανία η οποία συγκέντρωσε 7 βαθμούς.

Το παραμύθι συνεχίζεται

Το σκορ δεν αποτυπώνει την εικόνα του αγώνα, καθώς και οι 2 ομάδες προσπαθούσαν να βρουν το γκολ που θα τις έστελνε στην επόμενη φάση. Πρώτη απόπειρα για να βρει δίχτυα, ήταν αυτή του Αλ Νταουσαρί στο 17ο λεπτό από πλεονεκτική θέση, ωστόσο ο αμυντικός του Πράσινου, Βάγκνερ Πίνα μπλόκαρε το σουτ του επιθετικού της Σαουδικής Αραβίας με τον προπονητή της, Γιώργο Δώνη να μην πιστεύει στην ευκαιρία που χάθηκε.

Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 21ο το Πράσινο Ακρωτήρι απάντησε στην ευκαιρία του Αλ Νταουσαρί, αφού έπειτα από ωραία ανάπτυξη ο Γουίλι Σεμέδο βρέθηκε στην περιοχή και εκτέλεσε ωστόσο χωρίς να βρει δίχτυα, καθώς ο Αλ Οβαΐς του αρνήθηκε το γκολ και απομάκρυνε σε κόρνερ.

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Αλ Ταμπακτί , ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Το δεύτερο ημίχρονο βρήκε τους τυπικά γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την σημαντικότερη ευκαιρία του αγώνα και στις καθυστερήσεις ο Νούνο Ντα Κόστα έχασε τεράστια ευκαιρία και αστόχησε προ κενής εστίας και δεν κατάφερε να δώσει το τρίποντο στην ομάδα του.

Το 0-0 ήταν αρκετό για να δώσει στο Πράσινο Ακρωτήρι την ιστορική πρόκριση.

Μοιραίος αποδείχθηκε ο Μουσλέρα

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ισπανία επιβεβαίωσε την υπεροχή της κόντρα στην Ουρουγουάη και χάρη στο γκολ του Μπαένα στο 42ο λεπτό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος του Μουσλέρα και πήρε το τρίποντο και την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ουρουγουάη δεν κατάφερε να βρει κάποια απάντηση και στο 95ο λεπτό ο Κανόμπιο έπειτα από ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Κουμπαρσί αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το Βέλγιο πέντε αστέρων

Περνάμε τώρα στον 70 όμιλο και στο Βέλγιο όπου «σκόρπισε» και απέκλεισε την Νέα Ζηλανδία με 5-1 και τερμάτισε με 5 βαθμούς στην πρώτη θέση του ομίλου.

Τον «χορό» των γκολ άνοιξε στο 28ο ο Τροσάρ έπειτα από αδράνεια της άμυνας στην εκτέλεση κόρνερ του Ντε Μπρόινε.

Το Βέλγιο δεν σταμάτησε εκεί και 5 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σκόραρε εκ νέου με τον ίδιο παίκτη.

Λίγο αργότερα ο Κέβιν Ντε Μπρόινε εξαργύρωσε την καλή του εμφάνιση και στο 66ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-3.

Το μόνο που κατάφερε η Νέα Ζηλανδία ήταν να μειώσει τον δείκτη του σκορ σε 1-3 με τον Τζάστ. Ωστόσο το Βέλγιο αντέδρασε ξανά και οι Λουκάκου και Σαλεμάκερς έβαλαν το «κερασάκι στην τούρτα» και διαμόρφωσαν το τελικό 1-5

Τελευταίος αγώνας του ομίλου ήταν το Αίγυπτος - Ιράν όπου έληξε ισόπαλο 1-1. Η ομάδα της Αιγύπτου τερμάτισε δεύτερη πίσω από το Βέλγιο με 5 βαθμούς, ενώ η «παρέα» του Ταρέμι τερμάτισε τρίτη με 3 βαθμούς.

Ο Σουμπίρ έσωσε την Αίγυπτο

Η ομάδα του Μοχάμεντ Σαλάχ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και σκόραρε με τον Σάμπερ έπειτα από φάση διαρκείας στο 5ο λεπτό.

Ωστόσο 3 λεπτά αργότερα, ο Μεχντί Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας τσίμπησε την μπάλα και κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε άστοχα, αφού ο Σουμπίρ έπεσε σωστά και απέκρουσε το σουτ του Ιρανού επιθετικού.

Το γεγονός αυτό δεν πτόησε τους Ιρανούς και ο Ρεζαϊάν ισοφάρισε σε 1-1 που έμελλε να είναι το τελικό σκορ του αγώνα.