Μουντιάλ 2026: «Μάγεψε» ο Ντεμπελέ με χατ-τρικ τη Νορβηγία - Θριαμβευτικό τρίποντο για τη Σενεγάλη

Η Γαλλία κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και θα μπορούσε να έχει κλείσει το 45λεπτο με ακόμα περισσότερα. Ήταν καταιγιστική, έβρισκε διαρκώς διαδρόμους και με το Ντεμπελέ να κάνει απίθανα πράγματα, πέτυχε τον στόχο της πρωτιάς.



Η εξέλιξη του Νορβηγία-Γαλλία

Οι «τρικολόρ» μπήκαν με τα φρένα σπασμένα στο παιχνίδι, με τον Εμπαπέ στα πρώτα δευτερόλεπτα να έχει οριζόντιο δοκάρι. Έπειτα μετά από συνεχής πίεση, ο Ντεμπελέ «ζωγράφισε» και στο 7ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους Γάλλους.

Το γκολ του Ντεμπελέ

Στο 20ο λεπτό ο Ντεμπελέ, ντούμπλαρε τα τέρματά του και έδωσε ισχυρό προβάδισμα στους Γάλλους.

Δευτερόλεπτα αργότερα, πριν καν το χαρούν οι Γάλλοι, η Νορβηγία βρήκε το μοναδικό της γκολ στο πρώτο ημίχρονο, πιάνωντας κοιμώμενη την άμυνα των «τρικολόρ». Το γκολ πέτυχε ο Άσγκαρντ στο 21΄.

Ο Ουσμάν όμως το είχε πάρει προσωπικά και στο 30ο λεπτό έκανε χατ-τρικ και απέδειξε ότι ίσως είναι το πιο υπολογήσιμο όνομα για τις αντίπαλες ομάδες.

Συνολικά τα «μαγικά» του Ντεμπελέ στα πρώτα 30΄.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Νορβηγία βρήκε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να μειώσει στο 49ο λεπτό, αλλά ο Λάρσεν αστόχησε σε πέναλτι.

Μάλιστα η Νορβηγία, συνέχισε να χάνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά βρήκε το «τείχος» του Μανιάν και έτσι δε κατάφερε να κυνηγήσει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι.

Το «κερασάκι» στη τούρτα έβαλε στο 90+3' ο Ντεσιρέ Ντουέ και ολοκλήρωσε έναν εμφατικό όμιλο για τους Γάλλους

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Σέλβικ, Όστιγκαρντ, Μπιόρκαν, Φάλχενερ, Μπεργκ, Άουρσενς, Θόρστβεντ, Άασγκααρντ, Σέλντερουπ, Μπομπ, Λάρσεν.

Γαλλία (Στεφάν Γκι): Μενιάν, Ουπαμεκανό, Κουντέ, Τ. Ερνάντές, Λακρουά, Κονέ, Τσουαμενί, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε, Ντουέ.

Οι Αφρικανοί, όχι μόνο κέρδισαν, αλλά πέτυχαν και μια ευρεία νίκη με 5-0, και πλέον, με συντελεστή τερμάτων 8-6, έχουν βάσιμες ελπίδες για μια θέση στα νοκ - άουτ.

Πλέον θα πρέπει να περιμένουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα εναπομείναντα παιχνίδια των ομίλων για να δουν αν θα συνεχίσουν στο τουρνουά ή αν η πορεία τους σταματήσει στη φάση των ομίλων.

Η εξέλιξη του Σενεγάλη-Ιράκ

Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε και εδώ γκολ νωρίς, με τους Σενεγαλέζους μετά από εκτέλεση κόρνερ και τη κεφαλία του Σεκ έκαναν το 1-0 στο 4ο λεπτό.

Μετά τη κόκκινη του Σουλούκα στο 12΄, το Ιράκ έκλεισε τα «τείχη» του και είχαμε ελάχιστες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και το σκορ να παραμένει στο 1-0.

Τα πράγματα απλοποιήθηκαν, όταν ο Σαρ στο 55ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας του Ιράκ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία για το 2-0.

Η «χρυσή αλλαγή» Πάπε Γκέιγ, με το που πέρασε στο 59' μέσα, εκτέλεσε «εν ψυχρώ» τον τερματοφύλακα του Ιράκ και έκανε το 3-0.

Δεν σταμάτησε μόνο εκεί ο μέσος όμως, γιατί στο 72' πέτυχε και δεύτερο τέρμα και έκανε το 4-0.

Κανείς δε μπορούσε να σταματήσει τους Αφρικανούς, που συνέχισαν να κεραυνοβολούν την εστία των ιρακινών και βρήκαν και 5ο γκολ με τον Εντιαγιέ.

Σενεγάλη: Ντιό, Σεκ, Τζέικομπς, Ντιατά, Νιακατέ, Γκείγ, Καμαρά, Ντιαρά, Μανέ, Σαρ, Εμπάιγ.

Ιράκ: Μπασίλ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι, Πούτρος, Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλαμαρί, Αλχαμαντί, Κασέμ, Γιασίμ.