Μουντιάλ 2026: Η Τουρκία κέρδισε την οικοδέσποινα και αποχαιρετά τη διοργάνωση

Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του 4ου και 6ου ομίλου, χωρίς καμία έκπληξη, η μόνη που παραμένει σε αναμμένα κάρβουνα είναι η Παραγουάη.

Με τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγωνιστικές, η Ολλανδία κέρδισε με 3-1 την Τυνησία και πήρε την πρόκριση για τους «32» του Μουντιάλ 2026 ως πρώτη από τον έκτο όμιλο.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, σε μια πολύ δυνατή αναμέτρηση με έπαθλο την πρόκριση στους «16».

Η Σουηδία ήθελε να μην χάσει για να μην μπλέξει και η Ιαπωνία, ακριβώς το ίδιο, για να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου και έτσι οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) αποτέλεσμα που τις «βόλευε», καθώς και οι δυο πανηγύρισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0 στο Σαν Φρανσίσκο, ένα αποτέλεσμα που στέλνει τα «Κανγκουρό» στην επόμενη φάση ως δεύτερα από τον όμιλο, στην ισοβαθμία με τους Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι θα χρειαστεί να περιμένουν για να δουν αν θα είναι στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Τουρκία και ΗΠΑ στο Λος Άντζελες σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με την Τουρκία να παίρνει νίκη-γοήτρου με 3-2 με buzzer beater του Αϊχάν στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι οικοδεσπότες προκρίνονται ως πρώτοι από τον τέταρτο όμιλο ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία αποχωρεί από τη διοργάνωση.