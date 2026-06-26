Μουντιάλ 2026: Τα πρώτα τρία ζευγάρια της φάσης των «32»

Το Μουντιάλ 2026 οδεύει στη φάση των νοκ άουτ, καθώς με την ολοκλήρωση και του 6ου ομίλου διαμορφώθηκαν ακόμη δύο ζευγάρια για τη φάση των «32».

Η Ολλανδία, που κατέκτησε την πρώτη θέση στον 6ο όμιλο, θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, το οποίο τερμάτισε δεύτερο στον 3ο όμιλο. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίρροπα και ενδιαφέροντα παιχνίδια της επόμενης φάσης, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης 30 Ιουνίου στις 04:00 (ώρα Ελλάδας).

Στο άλλο ζευγάρι, η πρωτοπόρος του 3ου ομίλου Βραζιλία θα αναμετρηθεί με την Ιαπωνία, που πήρε τη δεύτερη θέση στο Group F. Ο αγώνας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου (20:00), με τη «Σελεσάο» να θεωρείται το μεγάλο φαβορί απέναντι στους πάντα μαχητικούς «μπλε σαμουράι».

Εδώ να θυμίσουμε ότι το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «32» είναι αυτό της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά, με την αναμέτρηση να διεξάγεται την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 20:00 στο Λος Άντζελες.