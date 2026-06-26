ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Καινοτομία στην παράδοση

Από την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα έως την Πελοπόννησο, από τις γνώριμες, καταξιωμένες ειδικές διαδρομές έως τις νέες προκλήσεις του φετινού αγώνα και την ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park, το «Ράλλυ των Θεών» επιστρέφει ανανεωμένο, φιλόδοξο και πιο εξωστρεφές από ποτέ.

Η σημειολογία της ενσωμάτωσης -για πρώτη φορά μετά το 1991- του ελληνικού θαλάσσιου στοιχείου στη δομή του αγώνα, με τη μεταφορά πληρωμάτων και αυτοκινήτων από το λιμάνι της Κορίνθου στην Ιτέα δια θαλάσσης, με το Superfast IV, ξυπνά μνήμες πιο ρομαντικών εποχών στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες θεατές είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις στο The Ellinikon Sports Park, τον νέο προορισμό άθλησης και ευεξίας εντός της ανάπλασης του Ελληνικού, όπου 57 πληρώματα από 24 χώρες πήραν εκκίνηση σε πανηγυρική ατμόσφαιρα. Την εκκίνηση του αγώνα σήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος χαρακτήρισε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις «κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός που ξεπερνά τα στενά όρια ενός αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού». Το παρών στην εκδήλωση έδωσε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, Κωστής Χατζηδάκης.

Όταν η Υπερειδική Διαδρομή παράλληλης χάραξης σείστηκε από τους ήχους των κινητήρων και η θαλασσινή αύρα αναμείχθηκε με τη μυρωδιά καμένου ελαστικού, η γιορτή είχε και επίσημα ξεκινήσει. Τα πληρώματα πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, με τους οδηγούς να εντυπωσιάζονται από την αθρόα προσέλευση του κόσμου.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την κλάση του. Ο Takamoto Katsuta, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1, ακολούθησε στη 2η θέση, πιστοποιώντας την εξαιρετική του φόρμα. Τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Thierry Neuville με το Hyundai i20 N Rally1, μπαίνοντας ανάμεσα στη «στρατιά» των Toyota GR Yaris Rally1, καθώς οι Sami Pajari και Oliver Solberg συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα. Στην κατηγορία WRC2, ταχύτερος όλων αναδείχθηκε ο Yohan Rossel με το Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις προμηνύεται, όπως πάντα, απρόβλεπτο, συναρπαστικό και σκληρό. Ένας αγώνας ταχύτητας, στρατηγικής, θάρρους και σωστών αποφάσεων. Στα ελληνικά χώματα δεν κερδίζει απαραίτητα ο ταχύτερος συνδυασμός, αλλά εκείνος που θα διατηρήσει έξυπνο ρυθμό, θα αποφύγει τα προβλήματα και θα διαχειριστεί καλύτερα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για ανθρώπους και μηχανές. Η δράση συνεχίζεται στη Στερεά Ελλάδα, με σχεδόν 130 χλμ. ειδικών διαδρομών.

Ημερομηνία: 25/6/2026

Ειδική Διαδρομή: EKO Super Special Stage

Μήκος: 1,56 χλμ.

Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 32°C

Συνθήκες οδοστρώματος: Άσφαλτος

Η δράση ξεκίνησε για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 στο The Ellinikon Sports Park, μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Ο Sebastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, 1 δλ. μπροστά από τον Takamoto Katsuta. Ο Thierry Neuville ήταν τρίτος, 1,1 δλ. πίσω από τον εννιά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Θα είναι σκληρός αγώνας, θα είναι δύσκολο να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και προφύλαξης του αυτοκινήτου».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Είμαι πάντα έτοιμος. Θα είναι δύσκολος αγώνας, πρέπει να έχουμε υπομονή».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Πρέπει να προφυλάξουμε τα ελαστικά, είναι ωραία να βλέπεις, όμως, τόσο κόσμο εδώ.Τώρα μας περιμένει το πλοίο!».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ μεγάλες. Ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί και να τερματίσουμε τον αγώνα».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Είναι ωραίο να βλέπουμε τους θεατές. Είναι ένα ιστορικό ράλλυ, δύσκολο, αλλά είμαστε έτοιμοι».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Είναι ωραίο να βλέπεις όλους αυτούς του θεατές. Αύριο θα είναι μια διαφορετική μέρα, αλλά ευχαριστούμε».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Δεν χρειάζεται να είμαστε υπεραισιόδοξοι, θα οδηγήσουμε στον δικό μας ρυθμό».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Ήταν ωραία, ήταν καλό που είδαμε μια ισπανική μάχη, ακόμα κι αν δεν είχαμε το ίδιο αυτοκίνητο».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Μας αρέσουν οι υπερειδικές. Είναι ο μοναδικός αγώνας του WRC που θα συμμετάσχουμε, θα προσπαθήσω για το καλύτερο».

#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND

«Καλή αρχή, προσπάθησα να έχω καθαρές γραμμές, να προφυλάξω τα ελαστικά. Θα είναι δύσκολο Σαββατοκύριακο για τα ελαστικά».

#21 Léo ROSSEL - Guillaume MERCOIRET

«Το διασκεδάσαμε με τους θεατές, αλλά όχι με τα ελαστικά. Αύριο θα είναι μεγάλη μέρα για εμάς και το αυτοκίνητο».

#26 Andreas MIKKELSEN - Jørn LISTERUD

«Καλή αρχή. Φοβόμουν μήπως ξεκινήσω όπως το 2022, αλλά όλα πήγαν καλά».

#28 Gus GREENSMITH - Jonas ANDERSSON

«Είναι σκληρό ράλλυ, αλλά νιώθω καλά».

#39 Lambros ATHANASSOULAS - Konstantinos SOUKOULIS

«Είναι ιδιαίτερες οι υπερειδικές για εμάς, οι φίλοι μας, οι οικογένειές μας, οι θεατές είναι πάντα εδώ».

#43 Panagiotis ROUSTEMIS - Christos BAKLORIS

«Είναι ωραία να βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζω οι θεατές να το διασκέδασαν».

#44 Epameinondas KARANIKOLAS - Georgios KAKAVAS

«Ήταν ωραία, με πολλούς θεατές, θα ευχαριστηθούμε κάθε στιγμή του αγώνα».



