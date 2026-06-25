Auto & Moto Σπορ Αυτοκίνητα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις WRC

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Shakedown

Γιώργος Σκευοφύλαξ avatar
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ειδική Διαδρομή: Shakedown
Μήκος: 3,34 χλμ.
Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 27°C
Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα

Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown. Ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.

eko-acropolisrally2026-shakedown-jk-60.jpg

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Θα είναι ένας αγώνας με πολλα κλαταρίσματα, υπάρχουν πολλές πέτρες. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είναι πρόκληση με ένα μόνο πέρασμα σε κάποιες ειδικές και τις νέες διαδρομές».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι πίσω στο χώμα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αισθάνομαι καλά με το αυτοκίνητο, ανυπομονώ».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα ράλλυ που δεν κερδίζει πάντα ο ταχύτερος, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

eko-acropolisrally2026-shakedown-jk-17.jpg

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Είναι η συνηθισμένη Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Είναι ωραία που βρίσκομαι εδώ, μου αρέσει γενικά η Ελλάδα, είμαι έτοιμος».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Έχω πάντα αυτοπεποίθηση στο χώμα. Έχουμε ένα καλό πακέτο, είναι ένα διασκεδαστικό ράλλυ. Ας πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Το χώμα είναι τελείως διαφορετικό, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Θα παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολα».

#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Είναι τέλεια με αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα κλασικό ράλλυ και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».

eko-acropolisrally2026-shakedown-jk-41.jpg?v=0

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Αυτή η ειδική είναι πολύ μαλακότερη από τις υπόλοιπες του αγώνα. Ήταν εντάξει».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ένα υπέροχο ράλλυ».

#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND
«Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο. Η ομάδα αντέδρασε και είμαι χαρούμενος με τη δουλειά τους. Πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό θα αποτελέσει μια καλή δοκιμή για το αυτοκίνητο».

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google
Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Auto & Moto Σπορ Αυτοκίνητα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις WRC

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader