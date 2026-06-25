ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Shakedown
Ειδική Διαδρομή: Shakedown
Μήκος: 3,34 χλμ.
Καιρικές συνθήκες: Ηλιοφάνεια, 27°C
Συνθήκες οδοστρώματος: Μαλακό και μπόσικο χώμα
Ο Thierry Neuville με Hyundai i20 N Rally1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο shakedown. Ο Sebastien Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1 ήταν μόλις 0,1 δλ. πιο αργός. Ο Adrien Formaux και ο Oliver Solberg σημείωσαν τον 3ο και 4ο χρόνο αντίστοιχα. Τα πληρώματα κατευθύνονται προς την Αθήνα, για Υπερειδική Διαδρομή στο The Ellinikon Sports Park.
#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN
«Θα είναι ένας αγώνας με πολλα κλαταρίσματα, υπάρχουν πολλές πέτρες. Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα».
#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON
«Θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Είναι πρόκληση με ένα μόνο πέρασμα σε κάποιες ειδικές και τις νέες διαδρομές».
#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON
«Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι πίσω στο χώμα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αισθάνομαι καλά με το αυτοκίνητο, ανυπομονώ».
#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN
«Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα ράλλυ που δεν κερδίζει πάντα ο ταχύτερος, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».
#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS
«Είναι η συνηθισμένη Ελλάδα. Θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε και να αποφύγουμε τα προβλήματα. Είναι ωραία που βρίσκομαι εδώ, μου αρέσει γενικά η Ελλάδα, είμαι έτοιμος».
#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA
«Έχω πάντα αυτοπεποίθηση στο χώμα. Έχουμε ένα καλό πακέτο, είναι ένα διασκεδαστικό ράλλυ. Ας πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE
«Το χώμα είναι τελείως διαφορετικό, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται διαφορετικά. Θα παλέψουμε για ένα καλό αποτέλεσμα, θα είναι δύσκολα».
#95 Jon ARMSTRONG - Shane BYRNE
«Είναι τέλεια με αυτό το αυτοκίνητο. Είναι ένα κλασικό ράλλυ και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ».
#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA
«Αυτή η ειδική είναι πολύ μαλακότερη από τις υπόλοιπες του αγώνα. Ήταν εντάξει».
#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE
«Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ένα υπέροχο ράλλυ».
#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND
«Είμαι ικανοποιημένος με το αυτοκίνητο. Η ομάδα αντέδρασε και είμαι χαρούμενος με τη δουλειά τους. Πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό θα αποτελέσει μια καλή δοκιμή για το αυτοκίνητο».