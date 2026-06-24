ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο Μητσοτάκης στο τιμόνι αγωνιστικού-«Τα γκάζια στις πίστες, όχι στο δρόμο»

Στην καρδιά της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24.06.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη του ιστορικού αγώνα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το The Ellinikon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η ασφάλτινη υπερειδική διαδρομή (EKO Super Special Stage), και είχε την ευκαιρία να βρεθεί τόσο πίσω από το τιμόνι όσο και στη θέση του συνοδηγού σε ειδικά διαμορφωμένα αγωνιστικά οχήματα.

Στην υπερειδική του Ελληνικού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε ένα GR Yaris 2026 Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, πρώην εργοστασιακό οδηγό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ με Ford και Citroën.

Παράλληλα, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού σε ένα υδρογονοκίνητο αγωνιστικό Toyota GR Yaris, το οποίο αποτελεί μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης, με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο χώρο όπου αύριο Πέμπτη θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα, συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους και αναφέρθηκε στη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις για την προβολή της Ελλάδας.

Τόνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες σε μεγάλο χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης του Ελληνικού.

Δηλώσεις για το Ράλλυ Ακρόπολις

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι εντυπώσεις του από τη διαδρομή ήταν εξαιρετικές, επισημαίνοντας πως η διοργάνωση αναβαθμίζει διεθνώς τη χώρα.

«Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αλλαγής οδηγικής κουλτούρας, κάνοντας λόγο για σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ζωές που σώζονται κάθε χρόνο.

Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο αριθμός των θυμάτων στην άσφαλτο.

Το Ράλλυ Ακρόπολις και η διεθνής εικόνα της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επιστροφή του Ράλλυ Ακρόπολις στο ημερολόγιο του WRC και η παραμονή του στο παγκόσμιο καλεντάρι αποτελούν σημαντική επιτυχία για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, η διοργάνωση δεν έχει μόνο αθλητική διάσταση, αλλά συμβάλλει και στην τουριστική προβολή της Ελλάδας, ενώ συνοδεύεται από μηνύματα υπευθυνότητας στην οδήγηση.