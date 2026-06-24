ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Αναγνωρίσεις Ειδικών Διαδρομών

Μετά την διαδικασία των αναγνωρίσεων για τους συμμετέχοντες στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, όλα τα πληρώματα επισημαίνουν ότι ο αγώνας παραμένει και φέτος εξαιρετικά απαιτητικός για ανθρώπους και μηχανές. Όλοι συμφώνησαν ότι οι συνθήκες θα δοκιμάσουν τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα ελαστικά, επιβεβαιώνοντας πως το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους πιο σκληρούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA.

#33 Elfyn EVANS - Scott MARTIN

«Φαίνεται δύσκολο φέτος. Ανέκαθεν το Ακρόπολις ήταν σκληρό και οι ειδικές είχαν πολλές πέτρες, αλλά φέτος κάποιες είναι πολύ σκληρές. Οι ειδικές του Σαββάτου έχουν απ’ όλα. Κάποια σημεία πολύ τραχιά και κάποια πολύ τεχνικά».

#18 Takamoto KATSUTA - Aaron JOHNSTON

«Είναι διαφορετικό απ’ ό,τι πέρσι. Έχουμε κάποιες νέες ειδικές και έπρεπε να γράψουμε νέες σημειώσεις. Οι ειδικές είναι ωραίες, αλλά αρκετά σκληρές. Η πιθανότητα κλαταρισμάτων θα είναι αυξημένη. Η σειρά εκκίνησης αποτελεί επίσης πρόκληση για εμάς, αλλά οφείλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας και να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

#99 Oliver SOLBERG - Elliott EDMONDSON

«Έχει απ’ όλα! Η Παρασκευή είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με πολύ σκληρές και δύσκολες ειδικές. Οι ειδικές του Σαββάτου είναι πανέμορφες. Η ε.δ. Άγιοι Θεόδωροι την Κυριακή είναι αρκετά σκληρή, αλλά πολύ ωραία. Η Power Stage είναι γεμάτη βράχια και πέτρες. Θα είναι σαν λοταρία. Συνήθως η Power Stage είναι θέμα καθαρής ταχύτητας, αλλά αυτή τη φορά δεν είμαι τόσο σίγουρος...».

#5 Sami PAJARI - Marko SALMINEN

«Θα είναι παρόμοιο με τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχει ζέστη, δύσκολες συνθήκες και απαιτητικές διαδρομές. Όμως πιστεύω ότι είναι ωραίο που έχουμε νέες ειδικές διαδρομές. Είναι μια καλή πρόκληση. Όσον αφορά τις νέες διαδρομές, κάποιες είναι πιο ομαλές, κάτι που είναι ευχάριστο. Αλλά σχεδόν κάθε διαδρομή έχει κάποια δύσκολα σημεία και κάποια πολύ ωραία κομμάτια».

#1 Sébastien OGIER - Vincent LANDAIS

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία πάντα χαίρομαι να έρχομαι και το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ένας από τους ιστορικούς αγώνες του αθλήματός μας. Είναι ένα πολύ απαιτητικό και σκληρό ράλλυ. Σε κάποια σημεία οι διαδρομές είναι πολύ σκληρές, σε άλλα έχουν πολύ μπόσικο χώμα και παντού πολλές πέτρες. Το Ακρόπολις είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα και τα ελαστικά».

#16 Adrien FOURMAUX - Alexandre CORIA

«Είναι πολύ ωραίο που έχουμε κάποιες νέες ειδικές διαδρομές το Σάββατο. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από την οργάνωση. Θα είναι ένα μεγάλο και πολύ δύσκολο ράλλυ. Μια πραγματική πρόκληση που έχουμε μπροστά μας».

#11 Thierry NEUVILLE - Martijn WYDAEGHE

«Μου αρέσει η μορφή και οι ειδικές διαδρομές του ράλλυ. Είναι λίγο πιο σκληρό από πέρσι. Υπάρχουν πολλές αιχμηρές πέτρες σε κάποια πολύ δύσκολα τμήματα. Οι αλλαγές σε ορισμένες ειδικές διαδρομές το έκαναν μια πραγματική πρόκληση για τα ελαστικά και το στήσιμο. Πρέπει να αποφύγουμε τα κλαταρίσματα και τα προβλήματα και να προσπαθήσουμε να παλέψουμε για τη νίκη.».

#6 Daniel SORDO - Cándido CARRERA

«Είναι πιο δύσκολο από την τελευταία φορά που ήμουν εδώ. Υπάρχουν πολλές πέτρες και βράχια. Είναι ένα αυθεντικό Ράλλυ Ακρόπολις».

#9 Jourdan SERDERIDIS - Frédéric MICLOTTE

«Η οργάνωση έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή ειδικών διαδρομών. Υπάρχουν κάποιες διάσημες και κάποιες καινούργιες. Το Ράλλυ έχει έναν συνδυασμό από τα πάντα. Οι περισσότερες μου αρέσουν πάρα πολύ, οι νέες διαδρομές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Γενικά, είναι ένα πολύ ωραίο ράλλυ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσω».

#20 Yohan ROSSEL - Arnaud DUNAND

«Θα είναι απαιτητικό. Θα είναι μια πρόκληση για το αυτοκίνητο να μπορέσει να ολοκληρώσει το Ράλλυ χωρίς προβλήματα. Δεν έχω κερδίσει ποτέ εδώ, αλλά ίσως αυτή είναι η στιγμή να το πετύχω».

#21 Léo ROSSEL - Guillaume MERCOIRET

«Νομίζω ότι φέτος το ράλλυ είναι πολύ μεγάλο! Το Ακρόπολις είναι πάντα δύσκολο για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους μηχανικούς· θα δούμε τι θα συμβεί. Επίσης, για εμάς είναι μεγάλη πρόκληση να ξεκινήσουμε με ένα νέο αυτοκίνητο».

#26 Andreas MIKKELSEN - Jørn LISTERUD

«Είναι ωραίο που επιστρέφουμε. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες. Ας δούμε πώς θα πάει με τα κλαταρίσματα. Είχαμε πολλά από αυτά φέτος. Ελπίζω να είναι καλύτερα. Θα είναι δύσκολο για εμάς και για το αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ανυπομονώ».

#28 Gus GREENSMITH - Jonas ANDERSSON

«Είναι πιο σκληρό από πέρυσι. Προτιμώ να είμαι στο Λουτράκι παρά στη Λαμία, αλλά προτιμώ τις ειδικές διαδρομές στη Λαμία. Το Σάββατο είναι καλύτερο για τους θεατές. Ο στόχος είναι σίγουρα η νίκη».

#39 Lambros ATHANASSOULAS - Konstantinos SOUKOULIS

«Οι καινούργιες ειδικές του Σαββάτου είναι πολύ ωραίες, ίσως οι πιο ωραίες του αγώνα. Σε αντίθεση με τους Βωξίτες, που αν και είναι η αγαπημένη μας, έχει χαλασμένο οδόστρωμα σε αρκετά σημεία. Στην Κόρινθο οι ειδικές είναι σε καλή κατάσταση. Γενικά, είναι ωραίος αγώνας, μεγάλος και δύσκολος. Ο δικός μας στόχος είναι να τερματίσουμε και να το ευχαριστηθούμε».

#61 Ioannis PLAGOS - Christos KOUZIONIS

«Είναι ένα σκληρό Ακρόπολις. Οι καινούργιες ειδικές είναι πολύ ωραίες. Το Ακρόπολις, θέλει διάρκεια, προσοχή και συνέπεια. Έχουμε δοκιμάσει το αυτοκίνητο, αλλάξαμε κάποιες ρυθμίσεις και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα».

#63 Efthymios CHALKIAS - Marios TSAOUSOGLOU

«Η πρώτη μέρα είναι κουραστική. Οι ειδικές της Πελοποννήσου είναι πολύ ωραίες. Γενικά, είναι ένα κλασικό Ακρόπολις. Βέβαια, οι διαδρομές θα είναι διαφορετικές όταν θα ξεκινήσει ο αγώνας και θα έρθει η σειρά μας…».