ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στο προσκήνιο η οδική ασφάλεια

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη εκκίνηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, το ενδιαφέρον στράφηκε στο πάντα επίκαιρο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των σταθερών δράσεων οδικής ασφάλειας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η Motorsport Greece σε συνεργασία με την ΕΚΟ πραγματοποίησαν έναν νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδι και Χαλκίδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών.

Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε Ταχύτητα», που εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», η οποία ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν είναι τυχαία. Λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το μήνυμα είναι σαφές: η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στον δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια, ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι.

Κεντρικός άξονας των εκδηλώσεων ήταν η ανοιχτή συζήτηση με τίτλο: «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση;», την οποία συντόνισε ο Τάκης Πουρναράκης, με τους Νίκο Τσάδαρη και Κωνσταντίνο Ιαβέρη-Μαρκουίζο σε ρόλο ειδικών. Μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό, αναδείχθηκαν καθημερινές συμπεριφορές που συνδέονται με μεγάλο ποσοστό τροχαίων συμβάντων, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους και η απόσπαση προσοχής. Οι δράσεις αυτές, εντάσσονται στο σταθερό πλαίσιο πρωτοβουλιών οδικής ασφάλειας που αναπτύσσει ο αγώνας από το 2021, αξιοποιώντας τη μεγάλη απήχησή του για την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών και την καλλιέργεια οδηγικής παιδείας.

Με μόλις δύο ημέρες να απομένουν για την έναρξη του αγώνα, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις υπενθυμίζει ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η επίδοση στις ειδικές διαδρομές, αλλά και η καθημερινή συμπεριφορά όλων μας στον δρόμο. Γιατί η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.