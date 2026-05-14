Η Wide Media με το Athletiko παρούσα στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 παρουσιάστηκε επίσημα στο The Ellinikon Experience Centre, με το Athletiko της Wide Media να είναι χορηγός της κορυφαίας διοργάνωσης μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.

Ο ιστορικός αγώνας του WRC θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου και σηματοδοτεί μια νέα εποχή, καθώς μετά από πέντε χρόνια στη Λαμία, μεταφέρει την έδρα του στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο το Λουτράκι και το Service Park να φιλοξενείται στη Σχολή Μηχανικού.



Η μεγάλη καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι η EKO Super Special Stage, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park, αποτελώντας το πρώτο μεγάλο αθλητικό event στις νέες εγκαταστάσεις του Ελληνικού.

Η υπερειδική θα είναι ασφάλτινη, μήκους 1.860 μέτρων, με διπλή χάραξη και παράλληλη κίνηση δύο αγωνιστικών αυτοκινήτων, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα στους θεατές, οι οποίοι θα έχουν ελεύθερη είσοδο.



Το πρόγραμμα του αγώνα περιλαμβάνει επίσης νέες ειδικές διαδρομές όπως οι «Παρνασσός», «Μαίναλο» και «Κολλίνες», αλλά και την επιστροφή της ιστορικής ειδικής «Κεφαλάρι», ενώ ξεχωρίζει και η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων από την Κόρινθο στην Ιτέα με το Superfast IV.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 αποτελεί τον όγδοο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA και αναμένεται να τραβήξει ξανά τα βλέμματα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.