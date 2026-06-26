ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Θεατής πέταξε πέτρα σε αγωνιστικό αυτοκίνητο στη Θήβα

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο εμβληματικός «Αγώνας των Θεών», προσφέρει πάντα συγκινήσεις, σκόνη και αδρεναλίνη στις πανέμορφες διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς, όμως, μερικές φορές συγκεντρώνει και θεατές που ξεπερνούν κάθε όριο λογικής, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πληρωμάτων, που συμμετέχουν στον αγώνα.

Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της 7ης Ειδικής Διαδρομής (SS7) Θήβα. Ενώ η μέρα κυλούσε ομαλά, με μοναδική εξαίρεση κάποιους θεατές που απλώς κάθονταν σε επίφοβα σημεία, ένα αδιανόητο περιστατικό ήρθε να παγώσει το αίμα των διοργανωτών

Η στιγμή της επίθεσης στο Toyota του Cachon

Καθώς το Toyota GR Yaris Rally2, με το πλήρωμα των Alejandro Cachon και Borja Rozada (No. 24), περνούσε με υψηλή ταχύτητα, ένας ασυνείδητος θεατής πέταξε μια μεγάλη πέτρα προς το μέρος του αγωνιστικού.

Somos terceros en #WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal.



Todo el equipo trabaja muy duro y @borjarozada y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así.



Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más. #WRC2 pic.twitter.com/zJ7xSEo8nR — Alejandro Cachón (@Cachon_Ale) June 26, 2026

Η πέτρα βρήκε τον στόχο της, χτυπώντας με δύναμη και σπάζοντας το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς το σπασμένο τζάμι θα μπορούσε να τραυματίσει σοβαρά τον οδηγό ή τον συνοδηγό, προκαλώντας παράλληλα ένα σοβαρό ατύχημα. Ευτυχώς, το πλήρωμα διατήρησε την ψυχραιμία του, συνέχισε την προσπάθειά του και κατάφερε να φτάσει σώο στον τερματισμό.

Η ανακοίνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου

«Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Διαδρομής 7 (Θήβα) του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, το αυτοκίνητο με τον αριθμό 24 υπέστη ζημιά στο παρμπρίζ, αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα. Η FIA και ο διοργανωτής του αγώνα διερευνούν επί του παρόντος τα αίτια του συμβάντος».

Στο «μικροσκόπιο» της AI ο ανεγκέφαλος θεατής

Ο υπεύθυνος ασφαλείας του αγώνα έχει ήδη πιάσει δουλειά, και ο εντοπισμός του δράστη ίσως είναι θέμα χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα αγωνιστικά είναι εξοπλισμένα με ειδικές κάμερες υψηλής τεχνολογίας στο εμπρός μέρος τους.

Οι κάμερες αυτές χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να «διαβάζουν» το περιβάλλον και να εντοπίζουν άμεσα οποιαδήποτε παρατυπία ή κίνδυνο. Όλα τα δεδομένα και το οπτικό υλικό έχουν ήδη σταλεί στην FIA (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου) και στους διοργανωτές. Οι κυρώσεις για τέτοιες συμπεριφορές, που απειλούν την ασφάλεια των αγώνων, αναμένονται παραδειγματικές.