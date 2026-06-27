ΕΚΟ Ράλλυ Ακροπολις 2026: Νεβίλ και Οζιέ σε μάχη δευτερολέπτων

Ένας αγώνας ράλλυ τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού. Και το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα αυτής της αρχής. Ο, κατά γενική ομολογία, σκληρότερος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA έδειξε και σήμερα τα δόντια του σε ανθρώπους και μηχανές, με τους οδηγούς να επιμένουν πως τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί. Μπορεί οι ειδικές διαδρομές να μην ήταν τόσο σκληρές όσο εκείνες της Παρασκευής, στην πράξη όμως αποδείχθηκαν εξίσου απαιτητικές.

Η μάχη για τη νίκη

Η μάχη για την κορυφή εξελίσσεται σε υπόθεση δύο οδηγών. Από την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, οι Τιερί Νεβίλ και Σεμπαστιάν Οζιέ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, με τον έναν να επικρατεί στη μία ειδική διαδρομή και τον άλλον να απαντά στην επόμενη. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai, ωστόσο, δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη και στο τέλος της ημέρας κατάφερε να διαμορφώσει μία μικρή διαφορά 4,1 δλ., που του επιτρέπει να ξεκινήσει το αυριανό σκέλος με ένα ισχνό προβάδισμα. Ωστόσο, o Οζιέ, πίσω από το τιμόνι του Toyota GR Yaris Rally1, παραμένει απόλυτα μέσα στη διεκδίκηση της νίκης και είναι βέβαιο πως θα πιέσει τον Νεβίλ μέχρι το τέλος.

Από την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, οι Τιερί Νεβίλ και Σεμπαστιάν Οζιέ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, με τον έναν να επικρατεί στη μία ειδική διαδρομή και τον άλλον να απαντά στην επόμενη.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης ανέβηκε ο Τακαμότο Κατσούτα με Toyota GR Yaris Rally1, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του Αντριάν Φορμό. Ο Γάλλος οδηγός της Hyundai ξεκίνησε την ημέρα από την 3η θέση και έδειχνε να ελέγχει τη διαφορά από όσους τον ακολουθούσαν, κερδίζοντας μάλιστα την ε.δ. Κολλίνες. Ωστόσο, στο δεύτερο πέρασμα από το "Γυμνό" έχασε χρόνο αλλάζοντας τροχό στο i20 N Rally1. Οι ανατροπές συνεχίστηκαν στο Μαίναλο 2, την τελευταία ειδική της ημέρας, όπου οι Έλφιν Έβανς και Ντάνι Σόρντο είχαν επίσης κλαταρίσματα. Ο Έβανς έχασε σχεδόν δύο λεπτά και έπεσε στην 7η θέση, ενώ ο Σόρντο υποχώρησε στην 8η. Έτσι, πέμπτος, μόλις 1 δλ. πίσω από τον Φορμό ολοκλήρωσε την ημέρα ο Τζος Μακερλίν με τον Σάμι Παζάρι στην 6η θέση.

Η κατηγορία WRC2

Στην κατηγορία WRC2, ο Αντρέας Μίκελσεν εξακολουθεί να προηγείται με το Skoda Fabia RS Rally2, ωστόσο ο Εσθονός Ρόμπερτ Βιρβ, με ίδιο αυτοκίνητο, παραμένει σε απόσταση βολής. Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται και στη μάχη για την 3η θέση, με τους Τζοαν Σολάνς και Αλεχάντρο Κατσόν να συνθέτουν έναν… ισπανικό εμφύλιο, οδηγώντας Skoda Fabia RS Rally2 και Toyota GR Yaris Rally2, αντίστοιχα.

Οι έλληνες αγωνιζόμενοι

Ανάμεσα στα ελληνικά πληρώματα, ταχύτερος παραμένει ο Γιάννης Πλάγος με το Skoda Fabia RS Rally2, ακολουθούμενος από τον Νώντα Καρανικόλα με το Ford Fiesta Rally2. Πίσω τους βρίσκεται ο «Flandy» με Ford Fiesta Rally3, διατηρώντας παράλληλα την 3η θέση στην κατηγορία WRC3, πίσω από τους Ματέο Φοντάνα και Τάιμεκ Αμπραμόφκι, αμφότερους με ίδιο αυτοκίνητο.

Πέρα από τις μάχες σε επίπεδο κατάταξης, η σημερινή ημέρα ανέδειξε ξανά πως η ασφάλεια σε έναν αγώνα σαν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Η είσοδος θεατών στην ε.δ. Γυμνό 2, ενώ η ειδική παρέμενε ενεργή, δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες και οδήγησε στην οριστική διακοπή της, καθιστώντας σαφές πως η τήρηση των οδηγιών των στελεχών του αγώνα είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων.

Η τελευταία πράξη

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο ενόψει της αυριανής, (Κυριακή 29.6) τελευταίας ημέρας του αγώνα, η οποία μπορεί να μοιάζει μικρή, καθώς περιλαμβάνει μόλις τέσσερις ειδικές διαδρομές, ωστόσο κάθε άλλο παρά απλή προμηνύεται. Άλλωστε, πρόκειται για κλασικές ε.δ., όπως οι Άγιοι Θεόδωροι και το Λουτράκι, με το δεύτερο πέρασμα από το Λουτράκι να αποτελεί και τη Wolf Power Stage. Τα συνολικά 84 συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του σκέλους αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις το τελικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται παρά μόνο στη ράμπα του τερματισμού.