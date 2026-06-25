Γιαν Μοντέρο: Είπε το «αντίο» του στη Βαλένθια και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό

Ο Γιαν Μοντέρο, μετά την εκπληκτική του σειρά και τη κατάκτηση του πρωταθλήματος, έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσει τους «πορτοκαλί» και να έρθει προς την Ελλάδα και τον Πειραιά.

Την επομένη του θριάμβου ο 23χρονος γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία αποχαιρέτησε τον ισπανικό σύλλογο στη διάρκεια της φιέστας που έγινε στην Roig Arena, αφού η επόμενη σεζόν θα τον βρει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου», είπε μεταξύ άλλων.