Σπορ Ολυμπιακός Βαλένθια Μπάσκετ

Γιαν Μοντέρο: Είπε το «αντίο» του στη Βαλένθια και ετοιμάζεται για Ολυμπιακό

Ο Γιαν Μοντέρο ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν στη Βαλένθια και πλέον είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Printscreen
Printscreen
Φώτης Ξένος

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Ο Γιαν Μοντέρο, μετά την εκπληκτική του σειρά και τη κατάκτηση του πρωταθλήματος, έφτασε η ώρα να αποχαιρετήσει τους «πορτοκαλί» και να έρθει προς την Ελλάδα και τον Πειραιά.

Την επομένη του θριάμβου ο 23χρονος γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία αποχαιρέτησε τον ισπανικό σύλλογο στη διάρκεια της φιέστας που έγινε στην Roig Arena, αφού η επόμενη σεζόν θα τον βρει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου», είπε μεταξύ άλλων.

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Σπορ Ολυμπιακός Βαλένθια Μπάσκετ

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