Τα αποχαιρετιστήρια βίντεο του Ολυμπιακού και της Euroleague για τον Σακίλ ΜακΚίσικ

Ολυμπιακός και Σακίλ ΜακΚίσικ, δε θα συνεχίσουν μαζί μετά από 6 χρόνια κοινής πορείας και αξέχαστων στιγμών.

Ένας παίκτης που ήρθε από το «πουθενά» το 2020 για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και έγινε σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των «ερυθρολεύκων». Έτσι οι Πειραιώτες και η Euroleague, στην οποία έχει προσφέρει αμέτρητα στιγμυότυπα με τα καρφώματά του, ανέβασαν από ένα βίντεο για το αναμενόμενο «αντίο».

Το βίντεο της ΚΑΕ

Το βίντεο της Euroleague