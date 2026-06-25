Τα αποχαιρετιστήρια βίντεο του Ολυμπιακού και της Euroleague για τον Σακίλ ΜακΚίσικ
Ο κύκλος του Σακίλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ και Ευρωλίγκα να τον αποχαιρετούν μετά από έξι σεζόν.
Ολυμπιακός και Σακίλ ΜακΚίσικ, δε θα συνεχίσουν μαζί μετά από 6 χρόνια κοινής πορείας και αξέχαστων στιγμών.
Ένας παίκτης που ήρθε από το «πουθενά» το 2020 για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και έγινε σημαντικό κομμάτι της ιστορίας των «ερυθρολεύκων». Έτσι οι Πειραιώτες και η Euroleague, στην οποία έχει προσφέρει αμέτρητα στιγμυότυπα με τα καρφώματά του, ανέβασαν από ένα βίντεο για το αναμενόμενο «αντίο».