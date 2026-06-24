Ολυμπιακός: Αυτή η ομάδα ενδιαφέρεται για τον Γουόκαπ αν αποχωρήσει

Στο μεταγραφικό κάδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να βρίσκεται ο Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, το οποίο αναφέρει ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Τομέρ Γκινάτ μέσω της ιστοσελίδας Israel Hayom, η ισραηλινή ομάδα είναι έτοιμη να κινηθεί για τον διεθνή γκαρντ, εφόσον προκύψει αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι.

Το ίδιο ρεπορτάζ συνδέει το όνομα του Γουόκαπ με τις επικείμενες αλλαγές στο ρόστερ της Χάποελ, η οποία αναζητά ενίσχυση στην περιφέρεια. Παράλληλα γίνεται αναφορά και στις δηλώσεις του παίκτη σχετικά με το μέλλον του στους «ερυθρόλευκους».

Ο έμπειρος γκαρντ είχε αφήσει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο σε πρόσφατη συνέντευξή του, τονίζοντας πως η παραμονή του στον Πειραιά δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει για έναν αθλητή η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη που δείχνει ένας σύλλογος.

Την ίδια ώρα, η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης της περιφερειακής της γραμμής. Ο Κρις Τζόουνς αποτελεί ήδη παρελθόν, έχοντας συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ αβέβαιο παραμένει και το μέλλον του Γιαμ Μάνταρ, ο οποίος φέρεται να εξετάζει πρόταση από το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Γουόκαπ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα των πιθανών στόχων της ομάδας του Ιτούδη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη εξέλιξη ή επιβεβαίωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.