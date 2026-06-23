Τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒ Λεσόρ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός - Ποιες είναι οι ποινές

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την τιμωρία που θα επιβάλει στον Ματίας Λεσόρ και τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τα όσα σημειώθηκαν στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα σε έναν χώρο που μύριζε «μπαρούτι», η Επιτροπή, αποφάσισε την τιμωρία με πρόστιμο για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ (ύψους 8.000 ευρώ), ενώ οι «πράσινοι» συνολικά τιμωρήθηκαν με έξτρα 15.000 ευρώ. Ο Τζέριαν Γκραντ, απαλλάχθηκε και δεν υπήρξε κάποια τιμωρία προς το πρόσωπό του.

Η ΔΕΑΒ είχε καλέσει για ακρόαση τόσο τον Γάλλο, όσο και τον Γκραντ και τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, «αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.