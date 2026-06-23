Τέλος ο Κένεθ Φαρίντ από τον Παναθηναϊκό AKTOR - Τον αποχαιρέτησε η ΚΑΕ

Τέλος στη συνεργασία μεταξύ Κένεθ Φαρίντ και Παναθηναϊκού AKTOR, μετά από μία πρακτικά σεζόν μαζί.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον άλλοτε NBAer για την προσφορά του στην ομάδα, κάνοντας λόγο για το πάθος, την αφοσίωση και την ενέργεια που έδειξε φορώντας τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ

«Σε ευχαριστούμε που μοιραστήκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας! Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο μέλλον σου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, MANIMAL!».