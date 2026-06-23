Παναθηναϊκός AKTOR: Αποτελεί παρελθόν ο Σόρτς που «μετακομίζει» προς Βαλένθια

Οι Τι Τζέι Σορτς και Παναθηναϊκός AKTOR θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ το απόγευμα της Τρίτης (23/6) , καθώς ο Αμερικανός γκάρντ αποχωρεί από το «τριφύλλι» με προορισμό την Βαλένθια, παρόλο που είχε ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην άσσος του Παναθηναϊκού σε 37 αγώνες στην Ευρωλίγκα μέτρησε μέσο όρο 7.8 πόντους, 3 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ, ενώ για το ελληνικό πρωτάθλημα σε 31 παιχνίδια σημείωσε 11.8 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

Ο Σορτς υπογράφει στην Βαλένθια για έναν χρόνο συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 2.2 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακοίνωση των «νυχτερίδων» για την απόκτηση του αναμένεται να επισημοποιηθεί μετά τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος, όπου οι «πορτοκαλί» είναι αγκαλιά με τον τίτλο καθώς βρίσκονται μπροστά στην σειρά έναντι της Μπαρτσελόνα με σκορ 2-1 και χρειάζονται μια νίκη για να ανακηρυχθούν πρωταθλητές.