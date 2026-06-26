Παναθηναϊκός AKTOR: «Πολιορκεί» Μπαντιό το «τριφύλλι» - Τα δεδομένα της υπόθεσης

Ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR για τη νέα αγωνιστική περίοδο συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Μπράνκου Μπάντιο.

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ, που έχει ύψος 1,91 μ., πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ισπανικής ομάδας τόσο στη EuroLeague όσο και στις εγχώριες διοργανώσεις.

Σε 40 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Ο Μπάντιο συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας από τη Βαλένθια, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι το Final Four της EuroLeague, αποκλείοντας μάλιστα τον Παναθηναϊκό στα playoffs. Μαζί με τον Μοντέρο, που θεωρείται πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν τα βασικά «γρανάζια» του Μαρτίνεθ στην εντυπωσιακή σεζόν της Βαλένθια.

Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς το ποσό που προβλέπεται για την αποδέσμευσή του αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι «πράσινοι» εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς θεωρούν πως μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην περιφερειακή γραμμή.

Πριν από τη Βαλένθια, ο διεθνής Σενεγαλέζος φόρεσε τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, της Σκάιλαϊνερς και της Μανρέσα, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.