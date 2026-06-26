Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό AKTOR, μέχρι το 2029 ο Μπράνκου Μπαντιό

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπει με το... πόδι στο γκάζι στη νέα εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και επιχειρεί να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς τη στελέχωση του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Μετά τη μεταγραφή του Μουσταφά Φαλ, προχώρησε και στην ολοκλήρωση εκείνης του Μπράνκου Μπαντιό.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ και ο Παναθηναϊκός έχουν συμφωνήσει σε συμβόλαιο τριών ετών για περίπου 5 εκατ. ευρώ συνολικά και το μόνο που απομένει είναι να καταβάλουν οι «πράσινοι» το 1,5 εκατομμύριο ευρώ της ρήτρας του για να ανακοινωθεί η μεταγραφή.

Απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις από τη «πράσινη» ΚΑΕ.