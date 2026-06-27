Στα δικαστήρια Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Η εισήγηση Πασκουάλ που κατέληξε σε... φιάσκο

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα , αφού η μεταγραφή του Μάικ Τζείμς στην Μπαρτσελόνα «ναυάγησε», ο Αμερικανός γκάρντ είναι διατεθειμένος να μπει σε δικαστική διαμάχη με τον ισπανικό σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα το «moundodeportivo» αναφέρει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είχε εισηγηθεί την μετακίνηση του Μαίκ Τζείμς από την Μονακό. Ωστόσο μετά την φυγή του Ισπανού τεχνικού από τους «Μπλαουγρκάνα», ο ισπανικός σύλλογος δεν ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Μαίκ Τζέιμς ενώ ο ίδιος έψαχνε ήδη μέρος για να εγκατασταθεί στην Βαρκελώνη. Μάλιστα οι δύο πλευρές είχαν δώσει ήδη τα χέρια και είχαν υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα.

Έτσι ο πρώην Μονεγάσκος θα λύσει τις διαφορές του με την Μπαρτσελόνα στα δικαστήρια.