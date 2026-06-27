Συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ήθελα να παρατήσω το μπάσκετ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο φεστιβάλ SNF Nostos 2026 με τον Εμμανουήλ Καραλή αλλά και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλο.

Εκεί ο άλλοτε πρωταθλητής και πολυτιμότερος παίκτης του NBA απέδειξε πως και οι αθλητές είναι άνθρωποι αλλά και πως οι πρωταθλητές κάποια στιγμή λυγίζουν. Σε δηλώσεις του ο «Greek Freak» τόνισε πως κατά την περίοδο του 2020 σκεφτόταν σοβαρά να εγκαταλείψει το μπάσκετ και πως ο αδερφός του, Θανάσης ήταν σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του «Greek Freak»:

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Πραγματικά μου αρέσει το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι πιο εξωστρεφής.

Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να αφήσω το παιχνίδι.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι’ αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε σε αυτόν που είμαι σήμερα. Είμαι άθραυστος πνευματικά. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος.

Όλα είναι πιο καθαρά για εμένα. Στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν άποψη για πράγματα που κάνω, αλλά αυτές οι απόψεις δεν με τάισαν όταν ήμουν παιδί. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου το έκαναν. Τώρα θα συνεχίσω να έχω αυτή τη νοοτροπία.

Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου. Ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και είπα στον εαυτό μου ‘τελείωσα’ και ο Θανάσης είπε ‘τελείωσες; Τι λες ρε μ@@@α;’. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα και είπε ‘τελείωσες; εντάξει, πάμε. Αν τελείωσες, με τον τρόπο που ήρθαμε, θα φύγουμε, με το κεφάλι ψηλά»