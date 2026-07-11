Μαϊάμι Χιτ: Ο συμπαίκτης του Γιάννη, Μπαμ Αντεμπάγιο χτύπησε τον Τάιλερ Χίρο στο Λας Βέγκας

Δύο πρώην συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ, την ομάδα που μετακόμισε πρόσφατα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πιάστηκαν στα χέρια.

Συγκεκριμένα ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ενεπλάκει σε επεισόδιο με τον Τάιλερ Χίρο, που είναι πρώην παίκτης της ομάδας.

Όπως καταγράφουν άλλες πηγές στην Αμερική, ο Μπαμ Αντεμπάγιο φέρεται να ζήτησε τον λόγο από τον λόγο από τον Χίρο για τα σχόλιά του. Σίγουρα τα όσα άκουσε δεν του άρεσαν ιδιαίτερα, με αποτέλεσμα τα πράγματα να ξεφεύγουν και εκεί να έρχεται... το χτύπημα.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε ένα γηπεδάκι στο Λας Βέγκας όπου έκαναν προπόνηση, τυχαία την ίδια ώρα. Οι Μαϊάμι Χιτ από πλευράς τους, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το συμβάν, την ίδια ώρα όπου η πρώτη αναφορά του Χίρο μετά το επεισόδιο είναι:

«Το μόνο σχόλιο, είναι το να μην κάνω κανένα σχόλιο». Πρόκειται για ένα τρομερό σκηνικό, ιδίως αν αναλογιστούμε πως την τελευταία επταετία, υπήρξαν συμπαίκτες.