Μαϊάμι Χιτ: Μετά τον Γιάννη θέλουν να «χτυπήσουν» και Λεμπρόν

Όλα για όλα για τους Μαϊάμι Χιτ, που μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλουν να φτιάξουν ένα από τα ιστορικότερα δίδυμα, φέρνοντας τον Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο «Βασιλιάς», έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και μένει ελεύθερος στην αγορά με το επόμενο βήμα του να παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, οι Χιτ εμφανίζονται πεπεισμένοι πως θα μπορέσουν να τον κάνουν να επιστρέψει στην ομάδα, έπειτα από τη θητεία του την περίοδο 2010 μέχρι και το 2014.

Σύμφωνα με τη «Miami Herald», «Οι Χιτ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να προσελκύσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μένει ελεύθερος το προσεχές διάστημα, προσφέροντάς του ολόκληρη τη μεσαίου ύψους εξαίρεση (full midlevel exception). Ωστόσο, μια επιστροφή του Τζέιμς στο Μαϊάμι θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».