Ανακοίνωσαν Αντετοκούνμπο οι Χιτ: Τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα του Γιάννη και των «ελαφιών»

Με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και βάζει τέλος σε μία εποχή 13χρόνων στο Μιλγουόκι.

Μετά από ένα καλοκαίρι που όλο το NBA στρώθηκε στα πόδια του «Greak Freak», εν τέλη η ομάδα από το Μαϊάμι έριξε τη «βόμβα» και ολοκλήρωσε ένα ιστορικό deal.

Ο Γιάννης, στο βίντεο που ανήρτησε στα προσωπικά social media του, ο ίδιος εμφανίζεται καθισμένος σε μια καρέκλα, μιλώντας όχι στην κάμερα, αλλά απευθείας σε κάθε φίλο των Μπακς στο Μιλγουόκι. Την ώρα όπου ο ίδιος μιλούσε, έπαιζαν πλάνα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το MVP του και γενικότερα από την σπουδαία καριέρα του στην ομάδα. Ο ίδιος έδειξε συγκινημένος, με τη φωνή του να... τρέμει και τα μάτια του να είναι δακρυσμένα. «Μιλγουόκι σε ευχαριστώ!»

Το αντίο του Γιάννη

Αντίστοιχα η ομάδα από το Μιλγουόκι ευχαρίστησε τον Έλληνα σταρ για τη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

Το αντίο των Μπακς

«Αγαπητοί φίλαθλοι των Μπακς,

Υπάρχουν ελάχιστοι αθλητές στην ιστορία του επαγγελματικού αθλητισμού που κατάφεραν να αλλάξουν τόσο βαθιά μια ομάδα, μια πόλη και μια ολόκληρη φίλαθλη κοινότητα, όσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το Μιλγουόκι και τους Μπακς.

Ο Γιάννης ήρθε στο Μιλγουόκι από την Ελλάδα σε ηλικία μόλις 18 ετών, με τεράστιες προοπτικές, αστείρευτη αποφασιστικότητα και ακλόνητη πίστη σε όσα μπορούσε να πετύχει. Στα επόμενα 13 χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, στην καρδιά του οργανισμού μας και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια σπουδαία εποχή για τους Μπακς, η οποία θα τιμάται για πάντα.

Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στην ιστορία του συλλόγου, με κορυφαία όλων την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2021. Πανηγυρίσαμε δύο βραβεία MVP, ένα βραβείο Αμυντικού της Χρονιάς, ένα βραβείο MVP των Τελικών και μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε αγώνα που χάρισε πρωτάθλημα, όταν σημείωσε 50 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και έκανε πέντε τάπες στο Game 6 των Τελικών.

Εξίσου σημαντικό ήταν ότι είδαμε τον Γιάννη να αγκαλιάζει το Μιλγουόκι ως το σπίτι του και να δημιουργεί έναν δεσμό με τους φιλάθλους των Μπακς που ξεπερνούσε τα όρια του μπάσκετ. Έγινε πρεσβευτής της πόλης μας σε ολόκληρο τον κόσμο και πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την πολιτεία. Με τη γενναιοδωρία, την αυθεντικότητά του και τη διάθεσή του να βοηθά τους άλλους, άγγιξε τις ζωές πολλών ανθρώπων στην κοινότητά μας και ενέπνευσε ανθρώπους κάθε γενιάς.

Εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού μας, σας καλούμε να εκφράσουμε όλοι μαζί τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη μας προς τον Γιάννη και την οικογένειά του.

Η απόφαση αυτή είναι προς το συμφέρον τόσο των Μπακς όσο και του ίδιου του Γιάννη. Κατανοώ τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η είδηση και τα συμμερίζομαι. Είμαι βέβαιος ότι η πορεία που έχουμε μπροστά μας προσφέρει ισχυρές βάσεις για διαρκή επιτυχία. Καθώς ξεκινά το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Μπακς, προχωράμε με αισιοδοξία, ξεκάθαρο σκοπό και σαφές όραμα να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο του οργανισμού μας, ενισχύοντας παράλληλα την αγωνιστική μας ταυτότητα και τη νοοτροπία νικητή υπό την καθοδήγηση του νέου μας προπονητή, Τέιλορ Τζένκινς.

Προς όλους εσάς, τους σπουδαίους φιλάθλους μας, σας ευχαριστούμε για το αδιάκοπο πάθος και τη στήριξή σας. Ο στόχος μας παραμένει αμετάβλητος: να δημιουργήσουμε ξανά μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να κάνει το Μιλγουόκι περήφανο για πολλά ακόμη χρόνια».