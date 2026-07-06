Εμπαπέ: Η απάντηση στα ρατσιτικά σχόλια που έκανε πολιτικός από την Παραγουάη

O Κιλιάν Εμπαπέ απάντησε στις προσβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις της γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες ακολούθησαν την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από πολύ ένταση και αρκετές αψιμαχίες, ειδικά όσο έφτανε προς το τέλος του, με τον Γάλλο επιθετικό να δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Εμπαπέ αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον τερματοφύλακα της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ, ο οποίος στη συνέχεια αντέδρασε πετώντας την μπάλα στην πλάτη του επιθετικού της Ρεάλ.

«Δεν έμαθε ούτε να γράφει»

Μετά την αναμέτρηση ακολούθησε η τοποθέτηση της Αμαρίγια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία προκάλεσε σάλο. Η Παραγουανή πολιτικός αποκάλεσε τον Εμπαπέ «χαζό», υποστηρίζοντας πως «δεν έμαθε ούτε να γράφει», ενώ σε μία ακόμη πιο ακραία αναφορά έγραψε πως «αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θήλαζε καρύδες» και ότι «τα πιο μορφωμένα πράγματα που έχει ακούσει ποτέ ήταν από χιμπαντζήδες».

Η γερουσιαστής δεν σταμάτησε εκεί. Σε δεύτερη ανάρτησή της χαρακτήρισε τον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας «Καμερουνέζο, από αποικιοκρατούμενη χώρα, που προσπαθεί απεγνωσμένα να το παίξει Γάλλος», ενώ συνέχισε αποκαλώντας τον «πικραμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο». Υποστήριξε ακόμη ότι ήταν νευρικός και τρομοκρατημένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ότι η Γαλλία «δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε ένα γκολ και προκρίθηκε από τύχη». Μάλιστα, ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας πως «το μόνο παράπονο πολλών από εμάς είναι ότι κανείς δεν του έδωσε ένα χαστούκι μετά το τέλος του αγώνα».

Άμεση αντίδραση από τον Γάλλο

Η απάντηση του Εμπαπέ δεν άργησε να έρθει, με τον ίδιο να δημοσιεύει μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης που κατέχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την ανευθυνότητά σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος ξέχασε την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Παραγουάης στο Μουντιάλ, για να ασχοληθεί με μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σούπερ σταρ.