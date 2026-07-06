Πήρε θέση ο Τραμπ: «Δεν έκανε φάουλ ο Μπαλογκάν - Ύποπτος ο διαιτητής»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η περίπτωση Μπαλογκάν στο Μουντιάλ 2026. Ο επιθετικός των ΗΠΑ παρόλο που αποβλήθηκε κόντρα στη Βοσνία, θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο για τους «16».

Όλα αυτά μετά από την παρέμβαση του Ντόναλντ Τράμπ



Η UEFA αντέδρασε έντονα, η Εθνική ομάδα του Βελγίου εκδίδει διαρκώς ανακοινώσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε από το Οβάλ Γραφείο για το ζήτημα και παραδέχτηκε ότι εκείνος παρενέβη, ώστε η ποινή του Μπαλογκάν να ανασταλεί. Υποστήριξε ότι δεν ήταν φάουλ, τα έριξε στον διαιτητή για το παρελθόν του και, φυσικά, επαίνεσε τον Τζιάνι Ινφαντίνο για την απόφαση που έλαβε!



Ο Τραμπ έκανε και ανάλυση της φάσης στην οποία είδε την κόκκινη κάρτα ο Μπαλογκάν! Μεταξύ άλλων είπε:



«Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά. Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους».



.@POTUS on Balogun's red card: "I've never seen anything like it. I saw the play... that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other... So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/25PzmogkEt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026



Φυσικά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τον διαιτητή του αγώνα και τόνισε:



«Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του... δεν θέλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό. Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”».



Παράλληλα ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαιτητές ότι εκείνοι αποφασίζουν πως ο καλύτερος παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή, στο επόμενο παιχνίδι, ενώ πρόσθεσε: «Ουάου, αυτή είναι μεγάλη δύναμη. Αυτό είναι τρομερό, αλλά μετά κοίταξα και το παρελθόν του διαιτητή και δεν ήταν και τόσο καλό. Ζήτησα να γίνει επανεξέταση από τη FIFA, η οποία πήρε μια πραγματικά εξαιρετική απόφαση».