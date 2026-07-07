Μουντιάλ: Μήνυμα γεμάτο αιχμές από το Βέλγιο μετά την πρόκριση επί των ΗΠΑ

Το Βέλγιο κατάφερε και «σκόρπισε» τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7) και προκρίθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φυσικά η νίκη για τους «κόκκινους διαβόλους» ήταν δυο φορές πιο γλυκιά, λόγω όσων είχαν προηγηθεί με την υπόθεση του Μπαλογκάν.

Συγκεκριμένα η απόφαση της FIFA, μετά από την παρέμβαση του Τράμπ, να ανακαλέσει την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν λίγο πριν από τη σέντρα έκανε έξαλλους τους Βέλγους οι οποίοι αντέδρασαν με ανακοινώσεις, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι. Επομένως το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να κερδίσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως και έκαναν με εμφατικό τρόπο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης η επίσημη σελίδα του Βελγίου στα social media και συγκεκριμένα στο X, ανήρτησε μια φωτογραφία με τους παίκτες να πανηγυρίζουν με την λεζάντα «Ανατρέψτε το», σε μια εμφανώς αιχμηρή αναφορά στις εξελίξεις που προηγήθηκαν.