ΗΠΑ - Βέλγιο 1-4: Πρόκριση με εμφατική τεσσάρα με πρωταγωνιστή Ντε Κέτελαρε

Το Βέλγιο κατάφερε και κέρδισε την διοργανώτρια Αμερική με άκρως εμφατικό τρόπο και προχώρησε στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με δυο γκολ από τον Ντε Κέτελαρε, ένα από τον Βανάκεν και ένα από τον Λουκάκου η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία κατάφερε και σκόρπισε τους Αμερικάνους οι οποίοι κατάφεραν απλά να ισοφαρίσουν με τον Τίλμαν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία στα προημιτελικά.

Η αναμέτρηση

Οι Βέλγοι ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι και μόλις στο πρώτο λεπτό απείλησαν με τον Καστάνι, όμως ο Φρίζ απέκρουσε εντυπωσιακά. Τελικά στο 9' ο Ντε Κέτελαρε άνοιξε το σκόρ με το πρώτο του προσωπικό γκολ, μετά από ασίστ του Ράσκιν.

Στο ημίωρο, συγκεκριμένα στο 31' οι Αμερικάνοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν κόντρα στην ροή του αγώνα με εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, με την μπάλα να βρίσκει στον Βανάκεν και να αλλάζει πορεία.

Οι Βέλγοι δεν άφησαν να περάσουν ούτε πέντε λεπτά, καθώς στο 33' πήραν και πάλι κεφάλι στο σκόρ με δυνατή κεφαλιά του Ντε Κέτελαρε μετά από σέντρα του Τροσάρ. Δέκα λεπτά μετά οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν την ευκαιρία να βάλουν και τρίτο γκολ, όμως η κεφαλιά του Λουκεμπάκιο πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο παρόλο που οι ΗΠΑ μπήκαν καλύτερα και έψαξαν το γκολ, οι Βέλγοι ήταν αυτοί που το βρήκαν. Μετά από τρομερό λάθος του Φρίζ στο 57' ο Βανάκεν έγινε κάτοχος της μπάλας και από πολύ μακρινή απόσταση την έστειλε στα δίχτυα γράφοντας το 3-1.

Οι Αμερικάνοι προσπάθησαν να μειώσουν με τον Μπαλογκάν στο 82' όμως ο Κορτουά απέρκουσε το διαγώνιο σούτ του, ενώ στο 93' ο Λουκάκου έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα και έγραψε το τελικό 4-1.

Συνθέσεις:

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρίαμ, Ρόμπινσον (92′ Ράιτ), ΜακΚένι, Άνταμς (72′ Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46′ Ρέινα), Μπαλογκάν (92′ Άρφστεν), Πούλισιτς (59′ Μπερχάλτερ)

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Τροσάρ (89′ Σαλεμάκερς), Ονάνα (21′ λ.τρ. Βανάκεν), Λουκεμπάκιο (68′ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (68′ Λουκάκου)