Παναθηναϊκός AKTOR: Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται άμεσα ο Μπράνκου Μπάντιο

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την προαναγγελία του Δημήτρη Γιαννκόπουλου για τον Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος έρχεται στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης(7/7) για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με το «τριφύλλι».

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θα επισημοποιήσει τη δεύτερή της μεταγραφή μετά από εκείνη του Μουσταφά Φαλ και περιμένει και τον Άιζακ Μπόνγκα, που όπως φαίνεται θα είναι και αυτός μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με τους «πράσινους».