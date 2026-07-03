Χαλάνε τα «όνειρα» των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR: Ο Λάιλς επέλεξε να συνεχίσει στο NBA

Ο Τρέι Λάιλς μετά την αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη EuroLeague, αλλά στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλβς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Μάικλ Σκότο ο 29χρονος φόργουορντ συμφώνησε με τους «Λύκους» για μονοετές συμβόλαιο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού AKTOR για την ενίσχυση της front line της ομάδας.

Ο Λάιλς είχε μείνει ελεύθερος μετά το σύντομο πέρασμά του από τη Ρεάλ Μαδρίτης με βασική του επιθυμία να εξαντλήσει τις πιθανότητες επιστροφής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Παρότι υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός, ο Καναδός επέλεξε τελικά να επιστρέψει στο ΝΒΑ.

Sources: The Minnesota Timberwolves and Trey Lyles have agreed to a 1-year deal. Lyles returns to the NBA after playing for Real Madrid. He’s averaged 7.6 points and 4.3 rebounds with the Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons and Kings. pic.twitter.com/fX6yRz917u — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 3, 2026

Έμοιαζε η λύση στο «αγκάθι» των ψηλών αλλά...

Οι «πράσινοι» είχαν εξετάσει σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς ο Λάιλς αποτελούσε μία ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τις θέσεις των ψηλών. Η δυνατότητά του να αγωνιστεί τόσο ως πάουερ φόργουορντ όσο και ως σέντερ, σε συνδυασμό με το αξιόπιστο περιφερειακό του σουτ και την εμπειρία του από το υψηλότερο επίπεδο, τον έκαναν να ξεχωρίζει ανάμεσα στους διαθέσιμους παίκτες της αγοράς.

Ο Λάιλς επιστρέφει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχοντας αγωνιστεί σε Τζαζ, Νάγκετς, Σπερς, Πίστονς και Κινγκς, μετρώντας κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 4,3 ριμπάουντ στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημ