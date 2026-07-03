NBA: Οι ρεαλιστικοί προορισμοί για τον ελεύθερο «Βασιλιά»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κυκλοφορεί «ελεύθερος» μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του σε ηλικία 41 ετών.

Ο «Βασιλιάς» δεν δείχνει να βιάζεται να πάρει την τελική του απόφαση, θέλοντας να ζυγίσει προσεκτικά όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του, με στόχο μια ομάδα που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άμεσα ακόμη ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Οι πιθανοί προορισμοί

Την ίδια στιγμή, ο ατζέντης του, Ριτς Πολ, μιλώντας στο «Game Over», αποκάλυψε τους οργανισμούς που θεωρούνται οι πιο ρεαλιστικοί προορισμοί για τον ΛεΜπρόν, εφόσον τελικά προχωρήσει σε αλλαγή ομάδας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να μπουν σοβαρά στη διεκδίκησή του βρίσκονται οι Φιλαδέλφεια Σίξερς, Νιου Γιορκ Νικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντένβερ Νάγκετς, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Μπόστον Σέλτικς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντάλας Μάβερικς, αλλά και οι Μαϊάμι Χιτ.