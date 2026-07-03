Η Athletic αποθεώνει τον Μαρινάκη: «Εξαιρετικός σκακιστής»

Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον στη Μάντσεστερ Σίτι εξελίχθηκαν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, με τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, να διατηρεί αμετακίνητη στάση ως προς την αποτίμηση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα «Athletic», ο ιδιοκτήτης της Νότιχαμ Φόρεστ φέρεται να ήταν διατεθειμένος ακόμη και να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Άντερσον σε άλλη ομάδα, ακόμη και με χαμηλότερο οικονομικό αντάλλαγμα, εφόσον δεν ικανοποιούνταν οι όροι που έθετε η Μάντσεστερ Σίτι.

Η πρώτη επαφή

Η πρώτη ουσιαστική επαφή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο δείπνου της UEFA πριν από τον τελικό του Champions League, όταν ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι, Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, συζήτησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη το ενδεχόμενο της μεταγραφής. Η πρόθεση της διοίκησης της Φόρεστ ήταν εξαρχής σαφής: οποιαδήποτε συμφωνία θα έπρεπε να ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια λίρες που είχε καταβάλει η Άρσεναλ για τον Ντέκλαν Ράις το 2023.

Η «σκληρή» διαπραγμάτευση και η απαίτηση των 149 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο αγγλικός σύλλογος αξίωνε συνολικό ποσό ύψους 126 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 149 εκατομμύρια ευρώ). Από αυτά, τα 106 εκατομμύρια θα καταβάλλονταν ως εγγυημένο αντίτιμο και τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια μέσω μπόνους, τα οποία η αγγλική ομάδα θεωρούσε απολύτως ρεαλιστικά να επιτευχθούν, όπως συγκεκριμένος αριθμός συμμετοχών και κατάκτηση εγχώριων τίτλων.

Αντίθετα, η Σίτι επιδίωκε τα πρόσθετα μπόνους να συνδέονται με πιο απαιτητικούς στόχους, όπως η κατάκτηση του Champions League. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τη Φόρεστ, η οποία έκρινε ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν ανταποκρίνονταν σε ρεαλιστικά κριτήρια.

Καθοριστικό σημείο στις διαπραγματεύσεις αποτέλεσε η προσωπική παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Μάντσεστερ Σίτι, Φεράν Σοριάνο. Μέχρι εκείνο το στάδιο, τις επαφές από την πλευρά των «πολιτών» χειριζόταν κυρίως ο διευθυντής ποδοσφαίρου, Ούγκο Βιάνα. Ωστόσο, η υπόθεση πέρασε σε επίπεδο κορυφής, με τις τελικές συζητήσεις να διεξάγονται απευθείας μεταξύ του Μαρινάκη, του Σοριάνο και του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή, Ντέιβιντ Μανάσε.

Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία με εγγυημένο ποσό ύψους 116 εκατομμυρίων λιρών, καθιστώντας τον Άντερσον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και τον ακριβότερο Βρετανό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.Πηγές που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις περιέγραψαν τη στάση του Βαγγέλη Μαρινάκη ως «ένα εξαιρετικό παιχνίδι σκάκι», επισημαίνοντας ότι διαχειρίστηκε τη διαδικασία με απόλυτη στρατηγική και διαπραγματευτική συνέπεια, έως ότου εξασφάλισε τους οικονομικούς όρους που θεωρούσε συμφέροντες για τη Νότιγχαμ Φόρεστ.