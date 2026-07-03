«Σοκ» στο Μουντιάλ: Οκτώ παίκτες της Τυνησίας βρέθηκαν θετικοί σε ίχνη απαγορευμένης ουσίας

Η εθνική ομάδα της Τυνησίας αποκλείστηκε νωρίς από το Μουντιάλ 2026 και η συνέχεια δεν ήταν και τόσο καλή, αφού αποκάλυψη «βόμβα» αναφέρει ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν θετικοί σε ίχνη απαγορευμένης ουσίας στους ελέγχους ντόπινγκ.



Σύμφωνα με τη «Daily Mail Sport», τουλάχιστον οκτώ παίκτες της βορειοαφρικανικής ομάδας, η οποία είχε ήδη προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά το πρώτο κιόλας παιχνίδι, εμφάνισαν «άτυπα ευρήματα» για κλενβουτερόλη, μια ουσία που χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση των αεραγωγών στους πνεύμονες και βρίσκεται στη λίστα απαγορευμένων της WADA.

Ωστόσο, οι αρμόδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία της ουσίας πιθανότατα οφείλεται σε επιμόλυνση από κρέας που κατανάλωσε η αποστολή στη βάση της στο Μεξικό, και όχι σε χρήση με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης.

Οι σύλλογοι των παικτών έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση, ωστόσο θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.

🚨 BREAKING

🇹🇳 Tunisia’s disastrous World Cup was rocked by eight tests showing atypical findings for banned drug

🇲🇽 Mexican meat thought to be to blame

🇬🇧 Group included players based in UK

👍No further action expected https://t.co/sEPA3wYvWp — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) July 3, 2026

Η Τυνησία είχε μια πολύ κακή πορεία στη διοργάνωση, γνωρίζοντας βαριές ήττες με 5-1 από τη Σουηδία, 4-0 από την Ιαπωνία στις 21 Ιουνίου και 3-1 από την Ολλανδία στις 26 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, που προέκυπταν καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ενδέχεται να είχαν και τα δικά τους αντίκτυπα.

Η κλενβουτερόλη και το ιστορικό αυτής της ουσίας

Η κλενβουτερόλη έχει χρησιμοποιηθεί από bodybuilders για μείωση λίπους διατηρώντας παράλληλα τη μυϊκή μάζα. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού, χρησιμοποιείται ως επιταχυντής ανάπτυξης σε ζώα εκτροφής και κυρίως για την αύξηση βάρους στα βοοειδή.



Πράγματι, υπάρχει ιστορικό αθλητών που βρέθηκαν θετικοί στο Μεξικό μετά από κατανάλωση μολυσμένου κρέατος χωρίς να το γνωρίζουν. Στο Gold Cup του 2011, πέντε παίκτες του Μεξικού βρέθηκαν θετικοί και αποσύρθηκαν άμεσα από τη διοργάνωση. Μετά από έρευνα, η Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η WADA αποδέχθηκαν ότι επρόκειτο για επιμόλυνση και οι παίκτες απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη.



Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 του 2011, που επίσης διεξήχθη στο Μεξικό, συνολικά 109 παίκτες βρέθηκαν θετικοί σε κλενβουτερόλη. Η FIFA και η WADA αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε διώξεις, καθώς τα στοιχεία έδειχναν ότι επρόκειτο για επιμόλυνση.



Το Μεξικό, που κατέκτησε εκείνο το τουρνουά, είχε θεωρηθεί καθαρό, καθώς η αποστολή είχε στραφεί σε διατροφή με ψάρι και λαχανικά πριν από την έναρξη.



Το 2022, η WADA εξέδωσε τεχνική οδηγία σύμφωνα με την οποία η ανίχνευση κλενβουτερόλης κάτω από 5 ng/mL στα ούρα καταγράφεται ως «άτυπο εύρημα» και όχι ως άμεση παραβίαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για επιμόλυνση από τροφή· αν αυτό επιβεβαιωθεί, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.