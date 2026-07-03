Οι Τούρκοι «ταράζουν» τα νερά: Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Ρενάτο Σάντσες

Μια είδηση από την γείτονα χώρα που προκαλεί συναγερμό, αφού ο Ρενάτο Σάντσες φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Μπεσίκτας. Από πλευράς «ερυθρολεύκων» δεν προκύπτει το παραμικρό που να επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα σενάρια.

Τι ψάχνει ο Ολυμπιακός;

Αντίθετα, στον Ολυμπιακό έχουν ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με την προσοχή να έχει στραφεί σε διαφορετικές περιπτώσεις παικτών.

Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν άλλες επιλογές που ταιριάζουν περισσότερο στα αγωνιστικά «θέλω» και στη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουν ενόψει της νέας σεζόν.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αποτελεί αναμφίβολα ένα «δυνατό» όνομα, με λαμπρή καριέρα σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, ωστόσο η περίπτωσή του δεν φαίνεται να απασχολεί ουσιαστικά τον Ολυμπιακό στην παρούσα φάση, λόγω και του ιατρικού ιστορικού του. Οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές και η στόχευση πιο συγκεκριμένη.

Όμως, τα τουρκικά ΜΜΕ συνεχίζουν να επιμένουν, διατηρώντας το θέμα στην επικαιρότητα και συνδέοντας τον παίκτη με Ολυμπιακό και Μπεσίκτας.