Μουντιάλ 2026: Οκτώ απολύσεις προπονητών πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί η διοργάνωση

Το Μουντιάλ 2026 είναι ακόμα σε εξέλιξη και ήδη έχουν υπάρξει οκτώ απολύσεις προπονητών. Ο τελευταίος είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την εθνική Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη στους «32» της διοργάνωσης.

Αυτοί είναι οι προπονητές που έχασαν τη δουλειά τους

Ο πρώτος προπονητής που έχασε τη δουλειά του κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν ο Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος απολύηθηκε αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική όταν η Τυνησία ηττήθηκε με σκορ 5-1 από τη Σουηδία. Ακολούθησε ο Χονγκ Μιουνγκ-Μπο, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από τη Νότια Κορέα, με τον πρόεδρο της χώρας να ζητάει μέχρι και έρευνα για την πρόσληψή του.

🚨🚨 OFFICIAL: Julian Nagelsmann leaves his role as German national team head coach.



It’s over. 🇩🇪



Top target: Jürgen Klopp. 🔜 pic.twitter.com/VcVyPfhtcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα επίσης απολύθηκε από την Ουρουγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων, με τον Αργεντίνο μάλιστα να έρχεται σε σύγκρουση με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Ρόναλντ Κούμαν είναι ο επόμενος στη λίστα. Ο Ολλανδός τεχνικός αφότου οι Οράνιε έμειναν εκτός από το Μαρόκο στα πέναλτι, αποτέλεσε παρελθόν κι από την ομάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τον Μίροσλαβ Κούμπεκ που αποχώρησε από την Τσεχία μετά από μόλις έξι μήνες, αλλά και ο Στιβ Κλαρκ που έφυγε από τη Σκωτία μετά από επτά χρόνια που βρισκόταν στη βρετανική ομάδα. Τέλος τη λίστα κλείνει ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από το Εκουαδόρ.