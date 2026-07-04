Μουντιάλ 2026: Ο δρόμος για τον τελικό

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε και το μονοπάτι για τον τελικό της 19ης Ιουλίου στην Νέα Υόρκη είναι πλέον πιο ξεκάθαρο.

Με τα τρία τελευταία παιχνίδια και τις προκρίσεις της Αιγύπτου (4-2 στα πέναλτι την Αυστραλία, 1-1 κ.δ. και παρ.), της Αργεντινής (3-2 στην παράταση το Πράσινο Ακρωτήριο, 1-1 κ.δ.) και της Κολομβίας (1-0 την Γκάνα) ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 και πλέον σχηματοποιήθηκαν τα 8 ζευγάρια του νοκ-άουτ γύρου των «16».

Όλα τα ματς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία αλλά και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα». Η Βραζιλία θα βρεί μπορστά της την Νορβηγία, ενώ οι Γαλλία και Αργεντινή είναι τα απόλυτα φαβορί απέναντι σε Παραγουάη και Αίγυπτο αντίστοιχα.

Οι ΗΠΑ που θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ενώ ο Καναδάς έχει δύσκολο έργο κόντρα στο εκπληκτικό Μαρόκο.

Τέλος, η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από 72 χρόνια, έχοντας απέναντί της την εξαιρετική Κολομβία.

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 (ώρα Ελλάδας):

Σάββατο 4 Ιουνίου

20:00: Καναδάς-Μαρόκο (Χιούστον)

Κυριακή 5 Ιουνίου

00:00: Παραγουάη-Γαλλία (Φιλαδέλφεια)

23:00: Βραζιλία- Νορβηγία (Νέα Υόρκη)

Δευτέρα 6 Ιουνίου

03:00: Μεξικό-Αγγλία (Μέξικο Σίτι)*

22:00: Πορτογαλία-Ισπανία (Ντάλας)

Τρίτη 7 Ιουνίου

03:00: ΗΠΑ-Βέλγιο (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή-Αίγυπτος (Ατλάντα)

23:00: Ελβετία -Κολομβία (Βανκούβερ)

*Ο αγώνας Μεξικό-Αγγλία είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ώρα έναρξης και να ξεκινήσει την Κυριακή (5/7) στις 21:00 στο «Αζτέκα» λόγω καιρικών συνθηκών. Επ’ αυτού θα αποφασίσει η FIFA μέσα στις επόμενες ώρες.