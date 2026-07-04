Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Μπατίστ επιστρέφει στον τόπο του «εγκλήματος» από άλλο πόστο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει σκοπό να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτόν τον στόχο θέλει να τον πετύχει με έναν παλιό γνώριμο στο «τιμόνι» της ομάδας , τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όμως οι επιστροφές δεν σταματούν εδώ... Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον πάγκο της ομάδας στο πλευρό του Ζοτς.

Πάμε να θυμηθούμε τον Μπατίστ με το «τριφύλλι»

Το 2003 ο Μπατίστ αποφάσισε να αφήσει πίσω του το NBA και μετακόμισε στην Αθήνα για χάρη των «πράσινων». Παρέμεινε κάτοικος Αθήνας για συνολικά εννέα χρόνια και κατέκτησε κάθε πιθανό τίτλο. Συγκεκριμένα, με το «τριφύλλι» κατέκτησε εννέα πρωταθλήματα αλλά και επτά κύπελλα Ελλάδος με το τρόπαιο που ξεχωρίζει να είναι αυτό της Euroleague το οποίο έκανε δικό του τρείς φορές (2007, 2009, 2011).