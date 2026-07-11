Επίσημο: Ο Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ανακοινώσει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ, αλλά πλέον είναι όλα επίσημα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τον ανακοίνωσε και επίσημα και ο Αμερικανός έρχεται για να γράψει «δεύτερη σελίδα» στην ιστορία του στο «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο «σπίτι» του, ως άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο μακροβιότερος ξένος καλαθοσφαιριστης στην ιστορία του Συλλόγου μας γυρίζει εδώ που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διαρκείας».