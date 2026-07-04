Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR και στο πλευρό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα βρίσκεται την νέα αγωνιστική περίοδο και για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μάικ Μπατίστ.

O ισχυρός άντρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφού είχε αρχικά προαναγγείλει τον Αμερικανό, εν συνεχεία έκανε story στο Instagram με τη μεγάλη επιστροφή. “Legends never leave” ήταν το μήνυμα του Γιαννακόπουλου, δηλαδή “οι μύθοι δεν φεύγουν ποτέ”, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι “ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, στο τιμ του Ζοτς”. Το κεντρικό μήνυμα του story ήταν “Καλωσόρισες πίσω στο σπίτι σου”.

Θυμίζουμε ότι ο Μπατίστ φόρεσε την πράσινη φανέλα σε δύο διαφορετικές θητείες, 2003-2012 και 2013-2014, πανηγυρίζοντας εννέα πρωταθλήματα Ελλάδας, επτά Κύπελλα Ελλάδας και τρεις EuroLeague. Παράλληλα, ο Μπατίστ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς οι δύο τους συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό για εννιά χρόνια.

Η προπονητική του καριέρα

Στην προπονητική του καριέρα, ο 49χρονος έχει αποτελέσει βοηθός τεχνικών στις εξής ομάδες του NBA: Μπρούκλιν Νετς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ορλάντο Μάτζικ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς.

Η προαναγγελία

Μία ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει το κοινό της ομάδας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δημοσίευσε μία χαρακτηριστική φωτογραφία του εμβληματικού Αμερικανού από την εποχή της κοινής του πορείας με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Με θυμάσαι ρε π@ύστη;».