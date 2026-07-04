Ο Ομπράντοβιτς στο T-Center: Η δήλωση για Αταμάν και η αναφορά σε Σλούκα, Λεσόρ και Ναν

Ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς, βρέθηκε και αυτός στο T-Center, για το συνέδριο τον προπονητών της Euroleague και μέσα στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον πρώην προπονητή των πρασίνων Εργίν Αταμάν, στους Ματίας Λεσόρ και Κώστα Σλούκα που συναντάει ξανά, αλλά και στον Κέντρικ Ναν.

Για τον Τούρκο προπονητή είχε να πει ότι σχεδιάζει άριστες επιθέσεις, ενώ έκανε και αναφορά στον ελάχιστο χρόνο για προετοιμασία που έχουν πλέον όλες οι ομάδες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Έχουμε 32 ημέρες προετοιμασίας μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Πρέπει να γίνουν οι ιατρικές εξετάσεις. Για κάθε τρεις ημέρες προπόνησης, την τέταρτη πρέπει να έχουν ρεπό. Δεν επιστρέφουν όλοι σε τέλεια κατάσταση. Κάποιοι είναι πανέτοιμοι και κάποιοι όχι.

Σε 32 ημέρες έχουμε τουλάχιστον τέσσερις ημέρες off.

Πρέπει να παίξεις φιλικά. Αν πας μακριά από την πόλη σου πρέπει και να ταξιδέψεις. Δεν είναι όπως παλιά.

Παλιότερα είχαμε 75 ημέρες. Δύο μήνες και μισό. Τώρα δεν έχεις χρόνο. Πρέπει να πας γρήγορα.

Πώς θα το πετύχεις; Δουλεύεις στο γήπεδο. Όμως όχι για πολύ. Γιατί οι παίκτες δεν έχουν πάνω από 15 λεπτά την προσοχή τους. Θέλεις να τους μιλήσεις για την άμυνα; Θα πεις ένα, δύο πράγματα γρήγορα και αυτό είναι.

Πας στην επίθεση. Έχεις προετοιμάσει ήδη τα πάντα για να τα δείξεις, ή αυτό που θα κάνω εγώ φέτος. Ο κόουτς Άταμαν είχε κάποιες άριστες επιθέσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές. Είναι πιο εύκολο για τους παίκτες.

Θα ρωτήσω τον Σλούκα, που είναι πόιντ γκαρντ, “πες μου τι θέλεις;”, έτσι απλά.

Τον Ναν, που είναι σημαντικός παίκτης, “Πώς νιώθεις πιο άνετα; Τι θέλεις;”. Θα απαντήσει isolation. Εντάξει αλλά θα πρέπει να πασάρει περισσότερο. Να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Θα του στήσουν παγίδες. Πάσαρε την μπάλα.

Ο Λεσόρ, που ήταν παίκτης μου και στην Παρτίζαν. “Ματίας, ξέρεις ήδη τα πάντα”. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δούμε τα πάντα, αλλά μόνο τα σημαντικά.

Τα βασικά είναι η άμυνα, πώς θα αμυνθείς στο τρανζίσιον, που είναι πολύ σημαντικό. Μετά πάμε στο 5 εναντίον 5 με τους κανόνες μας. Θα προσαρμοστούμε και μετά σιγά σιγά στην επίθεση.

Οι ταλαντούχοι παίκτες καταλαβαίνουν. Όλοι παίζουν σχεδόν το ίδιο. Είναι δύσκολο να πετύχεις κάποιον παίκτη που να μην γνωρίζει, ή να ακούει κάτι για πρώτη φορά».