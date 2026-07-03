Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Ένα μέρος του Νάιτζελ πέθανε πέρυσι»

Η μπασκετική σεζόν τελείωσε και βρήκε τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδος αφού νίκησε στην σειρά των τελικών τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σχετικά με αυτό το θέμα ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις μοιράστηκε μέσω βίντεο την δική του εμπειρία από τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

«Ένα μέρος του Νάιτζελ πέθανε πέρυσι»

«Δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι. Η μητέρα μου δεν με μεγάλωσε για να παραπονιέμαι, αλλά αν κοιτάξεις τον αριθμό των βολών, θα έλεγα ότι δεν ήταν με το μέρος μας. Και επηρεάζουν το παιχνίδι. Είναι ατυχές να έχεις μία σειρά με τους πρωταθλητές EuroLeague και μία άλλη ομάδα που πιθανώς να είχε νικήσει και η σειρά περιορίστηκε στους διαιτητές. Αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι.

Όλη η Ευρώπη ξέρει τη ρουτίνα μου πριν από τα παιχνίδια. Οπότε, για εκείνους το να το κάνουν επίτηδες σημαίνει ότι ήξεραν τι έκαναν. Πιστεύεις θα υπήρχε λίγος σεβασμός ανάμεσα στις ομάδες; Για παράδειγμα, αν ο Σάσα ή ο Φουρνιέ ήθελαν να έρθουν εδώ (σ.σ. T-Center) πριν το παιχνίδι και δεν τους άφηναν, θα ζητούσα από τον Γιαννακόπουλο να τους αφήσει, επειδή θα ήθελα το ίδιο πράγμα. Αλλά και πάλι, αυτή η αντιπαλότητα υπάρχει πριν γεννηθώ και θα υπάρχει αφού φύγω. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω γι’ αυτό. Είναι αυτό που είναι.

Απλά σκέτο χάος. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να πεις. Δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν στη σχέση μου με το μπάσκετ. Η περσινή χρονιά ήταν η πιο ταραχώδης στο μπάσκετ. Οπότε σίγουρα δεν είμαι ο ίδιος Νάιτζελ που ήμουν πριν. Ακόμη κι αν είμαι τρεις μήνες εδώ, το έχουν αλλάξει. Απλά βλέποντας πώς μπορούν να είναι οι άνθρωποι, πόσες αναμνήσεις μπορούν να αλλάξουν, πώς αλλάζουν οι άνθρωποι και λένε πράγματα, πόσο ξεχνάνε και πόσο ασεβείς γίνονται οι άνθρωποι… Ειδικά σκεπτόμενος τον σεβασμό που δίνω και το είδος των πραγμάτων που λέω. Η μαμά μου πάντα συνήθιζε να λέει ότι ‘όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις’. Ένα μέρος του Νάιτζελ πέθανε πέρυσι».

Δείτε το σχετικό βίντεο: