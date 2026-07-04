Παναθηναϊκός AKTOR: Προβάρει τα «πράσινα» ο Μπόνγκα, σύμφωνα με το «BasketNews»

Το σίριαλ για το ποια ομάδα θα κάνει δικό της τον Άιζακ Μπόνγκα φτάνει στο τέλος του, αφού σύμφωνα με το έγκριτο «BasketNews», θα καταλήξει στην ομάδα του Ομπράντοβιτς, τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Τι και αν πέρασαν ομάδες όπως η Ρεάλ, νωρίτερα ο Ολυμπιακός και υπήρχε και η προοπτική του NBA, το «τριφύλλι» βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεών του με τον 26χρονο φόργουορντ, εξασφαλίζοντας μάλιστα τις υπηρεσίες του για αρκετά χρόνια.

Isaac Bonga is finalizing a multi-year agreement with Panathinaikos, via @Urbodo 🤯☘️



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Σχετικά με το συμβόλαιο του Γερμανού, οι «πράσινοι» ναι μεν κάνουν δικό τους τον Άιζακ Μπόνγκα, αλλά το deal συμπεριλαμβάνει ρήτρες αποδέσμευσης για κάθε καλοκαίρι. Η προτεραιότητα του παίκτη δεν έπαψε ποτέ να είναι το ΝΒΑ και η ελληνική ομάδα, με τον τρόπο αυτόν, του δίνει την ευελιξία να αρπάξει την οποιαδήποτε ευκαιρία που μπορεί να του παρουσιαστεί στο μέλλον, ώστε να ενταχθεί σε κάποια ομάδα του «μαγικού κόσμου».