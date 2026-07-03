Σπορ Παναθηναϊκός Μπάσκετ Βαλένθια Μεταγραφές

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποκάλυψε μεταγραφή των πράσινων

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποκάλυψε την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR.

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Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ισπανία , ο Πέδρο Μαρτίνεθ και αποκάλυψε την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR. Μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο μέχρι πρότινος παίχτης της Βαλένθια , Μπρανκού Μπαντιό του εκμυστηρεύτηκε πως στις 25 του Ιουνίου υπέγραψε συμβόλαιο με το «τριφύλλι»

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Οφείλω να παραδεχτώ ότι το βράδυ της Πέμπτης, 25 του μηνός, μετά τους πανηγυρισμούς με τους φιλάθλους, ο Μπράξτον Κι μου είπε ότι θα υπέγραφε στη Φενέρμπαχτσε και ο Πάπι (Μπράνκου Μπάντιο) ότι θα υπέγραφε στον Παναθηναϊκό , αν δεν είχα την ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτης, θα ήμουν απόλυτα πεπεισμένος να συνεχίσω το έργο μου στη Βαλένθια.

Eίχα ουσιαστικά αποδεχτεί ότι ο Γιαν Μοντέρο δεν θα συνέχιζε μαζί μας. Ήταν τεράστια απώλεια, αλλά το είχα ήδη αποδεχτεί. Είχα επίσης αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό ότι, αν ο Σέρτζιο Ντε Λαρέα επιλεγόταν στον πρώτο γύρο του NBA Draft, ήταν απίθανο να αγωνιστεί για τη Βαλένθια. Το είχα αποδεχτεί αυτό».

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Σπορ Παναθηναϊκός Μπάσκετ Βαλένθια Μεταγραφές

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