Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποκάλυψε μεταγραφή των πράσινων

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ισπανία , ο Πέδρο Μαρτίνεθ και αποκάλυψε την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού AKTOR. Μεταξύ άλλων δήλωσε πως ο μέχρι πρότινος παίχτης της Βαλένθια , Μπρανκού Μπαντιό του εκμυστηρεύτηκε πως στις 25 του Ιουνίου υπέγραψε συμβόλαιο με το «τριφύλλι»

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Οφείλω να παραδεχτώ ότι το βράδυ της Πέμπτης, 25 του μηνός, μετά τους πανηγυρισμούς με τους φιλάθλους, ο Μπράξτον Κι μου είπε ότι θα υπέγραφε στη Φενέρμπαχτσε και ο Πάπι (Μπράνκου Μπάντιο) ότι θα υπέγραφε στον Παναθηναϊκό , αν δεν είχα την ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτης, θα ήμουν απόλυτα πεπεισμένος να συνεχίσω το έργο μου στη Βαλένθια.

Eίχα ουσιαστικά αποδεχτεί ότι ο Γιαν Μοντέρο δεν θα συνέχιζε μαζί μας. Ήταν τεράστια απώλεια, αλλά το είχα ήδη αποδεχτεί. Είχα επίσης αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό ότι, αν ο Σέρτζιο Ντε Λαρέα επιλεγόταν στον πρώτο γύρο του NBA Draft, ήταν απίθανο να αγωνιστεί για τη Βαλένθια. Το είχα αποδεχτεί αυτό».