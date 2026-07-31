Μεγάλη φωτιά στην Ξηρονομή Θήβας: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - Η εικόνα στα υπόλοιπα μέτωπα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (31/7) στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Βοιωτίας καθώς μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ξηρονομή του δήμου Θηβαίων Θίσβης.

Για την πυρκαγιά εστάλη και μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Λίγο αργότερα ήχησε ξανά το 112, με το οποίο γίνεται έκκληση σε όλους όσοι βρίσκονται στην Ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελλοπία.

Στις 09:45 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε όλους όσοι βρίσκονται στην Αλυκή και στον Άγιο Νικόλαο να απομακρυνθούν προς Δομβραίνα.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 59 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση των εναερίων μέσων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η εικόνα στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/7) αυτή τη φορά στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έχουν ενισχυθεί προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

«Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά»

«Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Φλόκα», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Όπως πρόσθεσε ο δήμαρχος, «ευτυχώς, με το πρώτο φως της ημέρας, περίπου στις 6:30, έφθασαν στην περιοχή αρκετά εναέρια μέσα πυρόσβεσης και ξεκίνησαν άμεσα τις ρίψεις νερού, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης».

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξόπουλο, «η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην κοινότητα Φλόκα και απειλήθηκε άμεσα το χωριό, ενώ αν είχε εκδηλωθεί δύο ώρες νωρίτερα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την προστασία του ΧΥΤΑ, αλλά και της γειτονικής έκτασης που κατασκευάζεται το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων».

Φωτιά στην Αχαΐα / Φωτ.: tempo24

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου, καθώς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων, ενώ και στο Ρέθυμνο η κατάσταση κρίνεται ως καλύτερη. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Φωτ.: Eurokinissi

Σε αυξημένη επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, στην Πάρο δεν έχει υπάρξει νέα αναζωπύρωση εκτός της πυρκαγιάς, πρόκειται για ενεργό μέτωπο που εξακολουθεί να παρουσιάζει εστίες μέσα στην περίμετρό του, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα τρία νησιά παραμένουν οι ίδιες, αυτές που αναπτύχθηκαν χθες: στην Κάλυμνο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, στην Άνδρο βρίσκονται σε ανάπτυξη 25 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και πέντε οχήματα, ενώ στην Πάρο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και δέκα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην Πάρο, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν δυσκολίες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Στόχος είναι η πλήρης οριοθέτηση και ο έλεγχος της πυρκαγιάς, ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επέκτασής της.

Η κατάσταση με τις φωτιές στην Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, για την αντιμετώπιση της οποίας επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φύση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο.

Η Κρύα Βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο και η πλευρά της Πρέβελης απασχολούν διάσπαρτες ομάδες των πυροσβεστών μετά την κινητοποίηση τους από όλη της περιφέρεια της Κρήτης. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ που δρουν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από Μηχανοκίνητες Μονάδες της Ηπειρωτικής χώρας και προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη των εστιών με αντίπαλο ισχυρούς ανέμους.

Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων του Ηρακλείου μαζί με μηχανήματα έργου συνεισφέρουν στον αγώνα ανδρών και γυναικών του πυροσβεστικού σώματος.

Ολονύκτιες ήταν οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωση τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει σε κατοικίες του χωριού, μέχρι τα εναέρια μέσα να μπουν και πάλι στη μάχη της κατάσβεσης.

Στο Αθερινόλακο Σητείας η κατάσταση σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο χαρακτηρίζεται ως πολύ καλύτερη με τη φωτιά να καίει σε κορφές της περιοχής χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Αγία Τριάδα και Αθερινόλακος το μέτωπο χαρακτηρίζεται σε ύφεση, όμως οι δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ανέμων που πνέουν με στόχο να προλαμβάνονται οι όποιες αναζωπυρώσεις.

Πάνω από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία με τον κύριο όγκο αυτών να δρουν στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι τεράστιες από τα πολλαπλά μέτωπα το διήμερο 29η-30ή Ιουλίου. Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης και σύμφωνα με στοιχεία και αναλύσεις του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και την επιστημονική ομάδα του, όπως υπολογίζεται οι πληγείσες περιοχές μέχρι αυτή την ώρα είναι περίπου 45.000 στρέμματα χωρίς να έχουν υπολογιστεί εκτάσεις καμένης γης από τη νέα πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πρέβελη.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση από τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα που βρίσκεται στην περιοχή σε συνεργασία και με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε όλη την Κρήτη σε διάφορες περιοχές εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες όμως σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα χωρίς να απασχολούν τελικά για πολύ ώρα πολλές δυνάμεις.

Καθηλωμένα στο έδαφος παραμένουν τα εναέρια μέσα

Χωρίς τη συνδρομή εναέριων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται.

Όπως έγινε γνωστό, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή, δίνοντας διαρκή αγώνα για τον περιορισμό των εστιών που εξακολουθούν να αναζωπυρώνονται λόγω των ανέμων.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις της φωτιάς.

Από το Συντονιστικό επισημαίνεται ότι, παρά την καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε αυξημένη επιφυλακή μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο κάθε ενεργό μέτωπο.