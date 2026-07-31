Φωτιά τώρα σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας - Ήχησε το 112

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Καλαμάκι Θήβας, στη Βοιωτία, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά σήμερα, 31 Ιουλίου 2026, περίπου στις 09:00.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 60 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Επίσης κινητοποιήθηκαν: 1 Πυροσβεστικό πλοίο από το λιμένα του Πειραιά και 1 ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR από το λιμένα της Πάτρας προκειμένου να μεταβούν άμεσα πλησίον της ακτογραμμής στον Άγιο Βασίλειο.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβαίων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.

Μήνυμα 112 για απομάκρυνση

Στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in the area of #Agios_Basilios of the regional unit of #Viotia, move away to #Kapareli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.