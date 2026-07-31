Φωτιά τώρα στα Φίχτια Αργολίδας - Ήχησε το 112 για εκκένωση, στη μάχη εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα περίπου στις 10:00.

Στο έργο της κατάσβεσης έχουν σπεύσει και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

Δέκα λεωφορεία διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, για να συνδράμουν στην οργανωμένη εκκένωση των Φιχτίων και του Μπόρσα, εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Τα λεωφορεία βρίσκονται σε ασφαλές μέρος στην είσοδο των Φιχτίων και τον συντονισμό της εκκένωσης έχει η Αστυνομία.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Δήμου βρίσκονται επί ποδός.

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Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αργούς - Μυκηνών.

Η φωτιά κατακαίει ελαιόδεντρα και αγροτοδασική έκταση, ενώ το έργο των δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 10:30 ήχησε το πρώτο μήνυμα από το 112 στα τηλέφωνα των κατοίκων προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ λίγο πριν τις 11:00 εστάλη νέο sms για εκκένωση των Φιχτίων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

Έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός

Για λόγους ασφαλείας και για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους - Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.