Στις φλόγες η κεντρική Ελλάδα: Εκκενώνεται οικισμός στη Βοιωτία - Μεγάλες φωτιές και στην Αργολίδα

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ελλάδας καθώς μεγάλες φωτιές είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, την Αργολίδα και την Αχαΐα. Καλύτερη η εικόνα σε Ρέθυμνο και Πάρο, υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλυμνο.

Συγκεκριμένα, δύο πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, ένα στην Ξηρονομή και ένα στο Καλαμάκι. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά στην Ξηρονομή πέρασε μέσα από το χωριό προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ανεξέλεγκτη καίει η πυρκαγιά στη Βοιωτία, όπου έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα για εκκένωση οικισμών από τον 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή.

Ειδικότερα, μηνύματα για εκκένωση έχουν σταλεί και σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο και Αλυκή.

Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες ενέργειες από πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο, για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο.

Η εκκένωση του οικισμού πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν για την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ μέσα σε δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν οκτώ συλλήψεις.

Ο κ. Τσίγκας χαρακτήρισε τη φωτιά στη Βοιωτία ως το δυσκολότερο από τα ενεργά μέτωπα, επισημαίνοντας ότι εκδηλώνεται σε δύο σημεία και ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες.

«Οι πυροσβέστες έχουν ρίξει το βάρος στην ανακοπή της πυρκαγιάς, αλλά και στην απομάκρυνση των κατοίκων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε.

Πρώτη προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ακολουθούν η διαφύλαξη των περιουσιών και του δασικού πλούτου.

Συναγερμός στη Χινίτσα - Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται και μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα Αργολίδας περίπου στις 12:15 το μεσημέρι της Παρασκευής (31/7) .

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ερμιονίδας.

FLASH.GR

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Στις 12:38 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Χινίτσας με κατεύθυνση προς Πόρτο Χέλι

Στις 12:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχη της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Εκκενώθηκαν τα Φίχτια Αργολίδας

Κρίσιμες ώρες περνά η περιοχή του Δήμου Άργους – Μυκηνών, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, οδήγησε στην άμεση εκκένωση της κοινότητας Φιχτίων.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, ήδη δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Άργους από το ΕΚΑΒ με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα λόγω των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα προς το Άργος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Δημάρχου: «Αποφασίζουμε την οργανωμένη απομάκρυνση όλου του πληθυσμού που βρίσκεται στην κοινότητα Φιχτιων της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΚΗΝΩΝ του Δήμου Άργους-Μυκηνών και με κατεύθυνση προς την τοπική κοινότητα Άργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν από την εκδήλωση της πολύ επικίνδυνης πυρκαγιάς».

Οι αρχές και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται επί ποδός για την ασφαλή απομάκρυνση όλων των πολιτών και την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

ΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΦΙΧΤΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Συνεχίζεται η φωτιά στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 4:10 σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή του Φλόκα, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 114 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης, της 9ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού συνολικά εννέα αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΦΛΟΚΑ ΑΧΑΪΑΣ (apoixos.gr/EUROKINISSI)

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «πάμε καλύτερα και οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά».

Καλύτερη η εικόνα στο νότιο Ρέθυμνο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Η ίδια περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην μάχη που δίνουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, και σήμερα δεν επιχειρησαν εναέρια μέσα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο πεδίο βρίσκονται ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο ο βασικός φόβος των αρχών εξακολουθεί να είναι οι αναζωπυρώσεις, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και σε επιμέρους ενεργές εστίες, όπου συνεχίζεται αδιάκοπα η επιχείρηση κατάσβεσης.

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Άνδρο

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άνδρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ο δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης.

Όπως ανέφερε, κατά την διάρκεια της νύχτας υπήρξε ακόμη ένα ενεργό μέτωπο της φωτιάς, το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

«Τα ξημερώματα τέθηκε υπό έλεγχο και το άλλο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές παραμένουν στην περιοχή και επιτηρούν συνεχώς, καθώς είχαμε μία-δύο μικρές αναζωπυρώσεις σήμερα το πρωί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει εφησυχασμός».

Ο κ. Σουσούδης έκανε λόγο για σημαντικές καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, κυρίως σε αγροτικές εκτάσεις και δημόσιες υποδομές.

«Έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα γης, ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα. Έχουν προκληθεί ζημιές σε αυλές κατοικιών, ευτυχώς όμως όχι σε σπίτια. Παράλληλα, υπάρχουν καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης, σε δεξαμενές και σε άλλες κοινόχρηστες υποδομές», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι φλόγες πέρασαν ανάμεσα από κατοικίες, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Σε ερώτηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο δήμαρχος ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες και μαρτυρίες που δείχνουν πως η φωτιά ξεκίνησε κοντά στον επαρχιακό δρόμο, ωστόσο απέφυγε να υιοθετήσει οποιοδήποτε σενάριο πριν από την ολοκλήρωση της επίσημης έρευνας των αρμόδιων αρχών. Όσον αφορά την τελική έκταση της καμένης γης, ο κ. Σουσούδης επισήμανε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή εκτίμηση, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην πλήρη καταγραφή των ζημιών μετά την οριστική λήξη του συναγερμού.

Έσβησε και η φωτιά στην Κάλυμνο: «Γλιτώσαμε τα χειρότερα»

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Ιωάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνοντας ότι η άμεση κινητοποίηση των όλων δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα.

«Η φωτιά έχει σβήσει. Υπάρχει ένα ελικόπτερο που, για προληπτικούς λόγους, πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους και όπου χρειάζεται κάνει ρίψεις. Σημασία έχει ότι τέλειωσε αυτή η δοκιμασία για το νησί και τους κατοίκους μας», τόνισε και έκανε λόγο για εκτεταμένη οικολογική καταστροφή, επισημαίνοντας ότι οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

«Η περιοχή είναι μεγάλη. Οι ζημιές είναι κυρίως στο περιβάλλον. Έχουν καεί τα θυμάρια και η φυσική βλάστηση, αλλοιώνοντας το φυσικό τοπίο του νησιού. Ήταν μια περιοχή με αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ζωντανή και ζωτικής σημασίας. Τώρα έμεινε κρανίου τόπος», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα έχει η πυρκαγιά το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι η απώλεια της βλάστησης αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους και πλημμυρικών φαινομένων κατά τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις:

«Με ό,τι αυτό σημαίνει στις βροχοπτώσεις και την απογύμνωση του εδάφους. Δεν είναι απλό πράγμα. Μια πυρκαγιά αφήνει μεγάλες πληγές».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλύμνου, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι αρμόδιες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.