Πόρτο Χέλι: Φωτιά τώρα στην Χινίτσα - Ήχησε το 112 για εκκένωση

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Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:15, σε αγροτοδασική έκταση στη Χινίτσα Αργολίδας.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής Χινίτσας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Χινίτσα καλούνται να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Φωτιά τώρα στην Χινίτσα στο Πόρτο Χέλι - Ήχησε το 112 για εκκένωση pic.twitter.com/QkeyDFStEo — Flash.gr (@flashgrofficial) July 31, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χινίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Πόρτο_Χέλι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Φωτογραφίες του FLASH από το Πόρτο Χέλι

FLASH.GR

FLASH.GR

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ στις 12:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.